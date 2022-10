Parmi tout ce beau monde, une petite délégation belge forte de onze compétiteurs qui ont réussi l’exploit de ramener neuf médailles, plaçant la Belgique à la 22e place mondiale, "ce qui est une superbe performance par rapport à des pays comme la Pologne, l’Argentine, l’Ukraine ou l’Angleterre qui comptaient beaucoup plus de participants", s’empresse de préciser Juan Martinez, responsable des relations publiques pour ITF Belgium, mais aussi fondateur du club de Rixensart (Hwarang Taekwon-Do ITF Belgium) et brillant participant à la Coupe du monde où il a décroché la médaille d’or en formes. "La Coupe du monde est organisée tous les deux ans en alternance avec les championnats du monde qui sont des championnats réservés aux équipes nationales. C’est une compétition plus élitiste puisque chaque pays ne peut envoyer que deux participants par catégorie, à savoir les formes, les combats, la casse, les techniques spéciales et les combats pré-arrangés. À la Coupe du monde, par contre, c’est ouvert à tous les clubs, ce qui laisse sa chance à tout le monde."

Il est aussi utile de préciser que le Taekwon-Do ITF est la version traditionnelle de cet art martial. Le WT Taekwon-Do existe aussi. C’est le même art martial qui a pris deux directions différentes à la fin des années 60, le WT ne s’orientant que vers les combats alors que l’ITF est ouvert aux cinq disciplines. "En ce qui me concerne, je suis passé de l’un à l’autre", poursuit Juan Martinez.

Avec succès vu ses derniers résultats. "Je suis devenu ceinture noire en 2018 alors que la Coupe du monde venait de se terminer. Je me suis mis comme objectif de participer à la Coupe du monde de 2020 mais elle a été reportée à 2022 à cause du Covid. J’ai eu le temps de m’y préparer avec, entre-temps, deux participations au championnat d’Europe, une compétition qui permet de se situer et de voir les points à travailler."

Une préparation idéale qui lui a permis de décrocher l’or en formes et de s’illustrer en casse. "Je me suis pourtant blessé au genou peu de temps avant la compétition, j’ai eu du mal nerveusement, mais j’ai aussi réussi à me classer 6e sur 24 en casse après l’or en formes."

Bon à savoir

Une finale 100% Rixensart

Comme Juan Martinez, Nicolas Taylor fait partie du Hwarang Taekwon-Do ITF Belgium à Rixensart, un club qu’ils ont fondé à deux en janvier 2019. "On est deux passionnés et on voulait avoir notre propre club pour partager notre art martial." En Slovénie, il a décroché une médaille d’argent en formes, juste derrière un certain Juan Martinez qui s’est offert l’or. "Avant la finale, la compétition était déjà réussie pour tous les deux car on avait battu tous nos adversaires de notre côté du tableau. C’était spécial de retrouver son coéquipier d’entraînement en finale dans une discipline qui est plus la sienne que la mienne."

Nicolas Taylor était aussi inscrit en combats avec une cinquième place à la clé, "un bon résultat, même si une troisième place aurait été meilleure. Mais je suis content de mes performances et j’ai atteint mon double objectif de ramener une médaille dans une des deux disciplines et de donner le meilleur de moi-même."