N2B Messieurs: Guibertin a un mauvais souvenir de Lanaken

Après quatre journées de championnat, Lanaken n’a pas encore pris le moindre point. Cette formation n’a pris qu’un set, lors de son premier match à domicile contre Genk. Elle avait également gagné son match de Coupe de Belgique contre Nijlen. Depuis, c’est le vide. Lanaken aligne pourtant deux joueurs très expérimentés, l’ancien Guibertin (2012-2013 à 2014-2015) Allan van de Loo (47 ans) et Peter Kellens (37 ans). "Ils font mal lorsqu’ils sont en ligne avant. L’un des deux est devant lorsque l’autre est derrière. Si on analyse les scores des matchs perdus de cette équipe, on se rend compte que Lanaken était souvent proche ou atteignait les vingt points. Il n’aurait donc pas fallu grand-chose pour inverser la tendance", signale Audry Frankart, le coach guibertin.