N1 Messieurs: Nivelles veut battre Puurs et prendre ses aises

Nivelles peut s’appuyer sur un Joost Borremans en grande forme à la passe pour diriger son équipe. "Il ne s’entraînait qu’une seule fois et ne jouait pas les années précédentes. Il participe maintenant à deux entraînements par semaine. Cela se ressent dans son niveau de jeu. Il a en plus de l’expérience", poursuit Tim Van de Wielle.

Quatre points sur six

Selon les prévisions avancées par les joueurs en début de saison, Nivelles devrait prendre quatre points sur six lors des deux confrontations face à Puurs. "Puurs est une équipe dont le niveau semble légèrement inférieur au nôtre. Si nous voulons prendre quatre points, le mieux est d’en prendre trois à domicile et un en déplacement."

Le match sera important aux yeux de l’entraîneur nivellois. "J’aime bien que nous soyons rapidement à l’abri par rapport à la lutte pour le maintien. Cela nous permet de jouer plus libérés, d’être plus à l’aise."

En prenant trois points, les Aclots rejoindraient la première moitié du classement. "Nous jouons contre Vilvoorde le week-end qui suit. Si nous prenons trois points ce samedi (17 h), cela me permettrait de faire monter les joueurs qui passent pour l’instant beaucoup de temps sur le banc. Si on perd contre Puurs, ce ne sera pas possible. Or, Arne Darras, Thibaut Deigers, Laurent Jacquerye et Arnaut Crabbé s’entraînent bien. Ils méritent du temps de jeu que j’espère pouvoir leur en donner à Vilvoorde."