Ligue A: Guibertin n’a rien à perdre contre Roulers

Guibertin n’a jamais gagné contre Roulers. C’est le seul club de Ligue A contre lequel les Brabançons n’ont pas gagné. "C’est vrai mais moi, Gert Van Walle et Simon Van De Voorde avons déjà gagné contre Roulers", sourit Wannes Rosiers. Le champion de Belgique a nettement remporté la Super coupe le week-end dernier contre Gand.

Guibertin a disputé un à deux matchs amicaux par semaine durant la préparation. "Nous n’avons pas joué contre beaucoup d’équipes de Ligue A. Nous avons joué contre Louvain, nous avons perdu le match 3-2 après avoir mené un set à deux et 13-18 dans le quatrième set. Nous avons gagné 3-1 contre Achel et avons également battu Gand. Pour moi, ces résultats ne sont pas significatifs. Ce ne sont que des rencontres amicales", lance encore Wannes Rosiers.

Guillaume Dussart est revenu dans le groupe après sa longue indisponibilité la saison dernière. "Il a eu quelques petits problèmes cette semaine. Nous ne prendrons aucun risque. Il ne jouera que s’il est complètement prêt."

Wannes Rosiers ne devrait pas opérer beaucoup de modifications tactiques par rapport à la saison dernière. "Je compte modifier quelques détails. Mais, j’étais dans le staff l’année dernière, Filip Van Der Bracht est toujours présent cette saison comme T2. Tout était donc déjà en place."

Gert Van Walle et Simon Van De Voorde se sont bien intégrés dans le groupe. "Nous avons une équipe composée exclusivement de joueurs belges. Cela facilite l’intégration. Les joueurs se connaissaient avant d’être réunis à Guibertin. Guillaume Dussart, qui est de retour dans le groupe après sa blessure, était souvent présent au match. Il connaît donc notre façon de jouer."

La rencontre sera télévisée, il devrait y avoir pas mal d’engouement autour de cette partie. "On sait que Roulers nous est supérieur. Notre objectif sera de livrer un bon match pour que les personnes qui nous suivront aient envie de revenir."

Bon à savoir

Une ambiance de fête

Les Brabançons ont organisé un event à l’occasion de l’ouverture du championnat face à Roulers. La rencontre sera télévisée, visible sur Proximus TV: "Nous avons prévu un show et lumière organisé par Exclusive Event. Notre mascotte Nelard le Renard sera de retour pour cette rencontre ainsi que le club de supporters guibertosi. Les supporters habillés en jaune avec le t-shirt du club recevront l’entrée gratuite. Les t-shirts seront distribués à l’entrée. Mathieu Vander Vorst sera au micro pour animer un concours durant le match. Nous avons aussi invité les jeunes de trois clubs voisins, Gembloux, Villers-la-Ville et Rixensart, à assister gratuitement à la rencontre. C’est une opportunité pour les jeunes de voir à l’œuvre Roulers, la meilleure équipe de Belgique et une des meilleures équipes d’Europe, à quelques kilomètres de chez eux", indique Renaud Dillien, qui a concocté ce programme avec Filip Van Der Bracht, Arnaud Lambinon et Éric Davaux.