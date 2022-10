D2 ACFF: Di Vita et Delanghe de retour au Gobard pour Rebecq – Deux Acres

Massimo Di Vita, qui a quitté le club lors de l’été 2021 en direction de la Rhodienne, revient pour une rencontre face à un club duquel il garde énormément de bons souvenirs. "C’est bien évidemment un match assez spécial, avec au menu de retrouvailles avec Rebecq et surtout une bonne bandes d’amis. Je suis resté trois ans à Rebecq, où j’ai eu Dimitri Leurquin comme coach et où surtout j’ai joué avec Constant Delsanne et William Piret. Le club a connu pas mal de changements sur les deux dernières saisons, mais je sais qu’autour du club gravitent toujours autant de chouettes personnes que j’ai hâte de revoir ce soir. C’est assez existant comme moment à vivre."

D’un point de vue sportif, Massimo Di Vita sait qu’il ne sera pas simple de bousculer Rebecq, même si ces derniers restent sur un triste 0/9 à domicile. "On vit un très bon début de saison à Lessines. On a un groupe avec beaucoup de qualités et cela se ressent dans les résultats. Cela me fit beaucoup de bien de me retrouver dans une équipe qui gagne des matches et prend des points, surtout après la saison que j’ai vécue du côté de la Rhodienne. On joue sans pression et sans stress et cela tourne pour nous en ce moment. Malgré cela, on sait que la tâche ne sera pas simple contre Rebecq. Même si le club a quelques difficultés en ce début de championnat, on doit se méfier de la bête blessée. Ils viennent de sortir un gros match contre Verlaine. On fera notre maximum pour prendre quelque chose."