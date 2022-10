D1 Féminine: Défaite interdite pour Chastre à Zulte-Waregem

L’équipe a eu quinze jours pour préparer cette échéance. "La première semaine, il y a eu peu de présence, ce qui est un peu malheureux. Mais on a bien travaillé durant cette deuxième semaine, physiquement lundi et tactiquement mercredi."

Le match de Superleague des Flandriennes ayant été décalé pour des raisons de droits télévisés, il en va de même pour celui de la B qui débutera à 18h au lieu de 17 h. "Notre adversaire monte de D2 mais c’est une équipe inconnue pour nous puisqu’elle évoluait dans l’autre série. Même si on se cherche encore et qu’il y a beaucoup de choses à régler au milieu, notamment dans les courses et les appels de balle, on évolue bien. Mais il faudra y aller à fond pendant nonante minutes, ne pas baisser les bras si on prend un but, et surtout éviter d’encaisser tôt dans le match."

« On a tout à gagner »

Michaël Verstraelen a fait une mise au point dans ce sens durant la semaine. "C’était nécessaire après cinq défaites, indique le T1. On a discuté car certaines avaient des choses à dire et à revendiquer. C’est l’occasion aussi pour moi de me regarder dans la glace et de prendre conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas. J’ai essayé de remotiver tout le monde car on manque de hargne et de caractère en général. Mais je pense qu’on est prêt, on ira pour la gagne et on verra car on n’a rien à perdre et tout à gagner."

Goetynck et Adens seront absentes.