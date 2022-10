Un Brainois bat le record du monde d’épaulé-jeté

Le Kettlebell : Kezako ? Il a désormais placé la limite à 2005, une épreuve qu’il a terminée le sourire aux lèvres mais épuisé physiquement. "Je suis super content, super heureux", s’enthousiasme Nicolas qui nous avait donné une leçon de son sport il y a quatre ans. "Samedi et dimanche, il a été difficile de réaliser la portée de l’exploit tellement j’étais fatigué. Ça fait du bien."

Il faut dire que Nicolas Genotte y pense depuis un an à ce record. L’inscription et le début de la préparation ont été faits en décembre. Mais pourtant, battre ce record n’était pas si facile.

Durant trois heures, il fallait enchaîner du bas vers le haut avec un outil de 20 kg. "Les 60 premières minutes, ça allait, c’était très bien et puis évidemment la fatigue commence à s’installer. D’ailleurs, les 50 dernières minutes, c’était l’enfer, se marre-t-il. Durant la première heure, on est dans le flow et puis petit à petit, les petites blessures commencent à arriver, la paume des mains souffre avec le métal, les coudes sont de plus en plus douloureux… Mentalement, à la fin, c’était compliqué. Mais c’est plus facile à gérer quand on sait qu’on peut le battre et qu’on le fait."

À Ath, il a pu compter sur le soutien d’une petite assemblée et d’un comparse, Jean Van Ryssel, qui s’emparait d’un record de Belgique. Désormais au repos, il va bientôt se remettre en scène pour les championnats du monde disputés en novembre à La LeuzArena dans le Hainaut. "C’est une épreuve plus courte et je crois que je vais affronter un Anglais sur la plateforme. Après, la saison sera vraiment terminée", rigole Nicolas Genotte.