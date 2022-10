Martin Capitte a bien représenté le Brabant-AFT lors du critérium national

Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec une victoire 6/1 6/3 lors du tour préliminaire face à Samuel Ndayikengurukiye (Géronsart) puis un succès 6/3 6/4 face à Sam Lemmens (Bocholt) avant cette défaite 3/6 6/7 contre Axel Rombouts du TC Cantincrode, club de la région anversoise. "Comme je revenais de trois semaines de vacances, la préparation n’était pas idéale et j’espérais au moins disputer un bon match mais j’en aurai disputé trois bons, ce qui m’a agréablement surpris. J’ai vite retrouvé un bon niveau."

Ce tour final face aux meilleurs joueurs francophones et néerlandophones de sa catégorie était une première expérience, une belle récompense du critérium remporté en Messieurs 2. "J’ai joué une bonne saison puisque j’ai remporté sept des neuf tournois auxquels j’ai participé. J’ai aussi disputé quelques tournois en Messieurs 1 mais c’était plus compliqué avec des matches à jouer en préqualifications et un niveau plus relevé. Remporter le critérium en Messieurs 2 n’était pas un objectif au départ. Il l’est devenu quand j’ai vu que je me retrouvais en tête à l’approche de la fin de la saison."

Au niveau de son classement, le voilà maintenant B-15.1 et 277e joueur belge. "J’ai déjà été B-15.2 mais je suis redescendu B-15 à une période ou je ne jouais plus et je suis content de remonter."

Il espère maintenant poursuivra sa progression. "Je suis aux portes d’un retour comme B-15.2 et d’une place dans les 270 premiers belges. Je vais tenter de jouer cet hiver pour grappiller des points."

Bon à savoir

Remise des prix du critérium le 12 novembre

Après deux années d’absence suite à la crise sanitaire, la remise des prix du critérium fera son grand retour le samedi 12 novembre au TC 1310 de La Hulpe. Les jeunes seront récompensés à partir de 15 h, suivis par les adultes.

L’AFT Cup

C’est une nouveauté de l’AFT qui a mis sur pied l’AFT Cup, un genre de petite Coupe Davis entre les quatre régions de l’AFT qui enverront une équipe composée de leurs meilleurs jeunes les 10, 11 et 12 novembre au centre AFT de Mons.