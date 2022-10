Les jeunes guibertins font leurs armes en P2

Le groupe est composé de dix-huit joueurs. "C’est beaucoup. C’est pourquoi les plus jeunes évoluent en provinciale 4 pour leur donner du temps de jeu. On ne peut mettre que quatorze noms sur la feuille de match. Pour les entraînements, plusieurs jeunes sont dispatchés dans d’autres équipes selon leur niveau."

Ewan Degueldre s’entraîne avec la promotion, Sacha Lambinon s’entraîne en P2 et en promotion, Spedand Olamazadeh s’entraîne, lui, avec la provinciale 1 et la provinciale 2. "Nous avons actuellement deux entraînements par semaine. Nous examinons la possibilité d’organiser un entraînement supplémentaire."

L’équipe compte une défaite (0-3) face au favori de la série, Bousval, et une victoire 0-3 à Moortebeek. "Les résultats ne sont pas la priorité. On vise le maintien pour permettre de donner du temps de jeu aux jeunes dans une structure qui leur correspond. L’objectif est la formation, ils sont dans l’équipe pour faire leurs armes. Des jeunes alignés en réserve la saison dernière sont cette saison intégrés dans l’équipe première."

Contre Nivelles, ce dimanche

L’équipe s’est montrée très stable à Moortebeek samedi dernier. "Ewan Degueldre, mon fils, prend de plus en plus de place pour tirer l’équipe vers le haut. Arthur Moermans a fait un superbe match à l’aile. Igor Mokeev a lui aussi montré d’excellentes choses. Jonah Gsell, Sacha Lambinon et les deux passeurs, Spedand Olamazadeh et Ethan Falin ont, eux aussi, livré une bonne partie. L’équipe est jeune mais elle s’est montrée très stable", poursuit Frédéric Degueldre.

Ce dimanche, à 11 h, l’équipe guibertine de P2 accueillera Nivelles.