Un événement qui représentera bien l’atmosphère qui règne auprès de l’organisateur, le JETT: à savoir la décontraction, la bonne humeur, l’émulation.

Le parcours sera surprenant, un peu technique et l’après-course sera préparée avec soin afin de vous permettre de refaire la course, de partager de bons moments entre amis et de faire tomber la ou les pression(s). 95% de route, le reste en sentier mais les pavés seront bien sûr au rendez-vous. Le départ est fixé à 19h pour la Kid’s run et 20h pour les 5 et 10 km. Il est possible de s’inscrire le jour même entre 18 h 30 à 19 h 45. Une consigne sécurisée et gratuite est possible de 18 h 30 à 22 h, tout comme une garderie gratuite pour les enfants sera assurée de 19 h 15 à 22 h.

Il s’agit donc d’un parcours de 2,5 km à réaliser deux ou quatre fois. Il sera éclairé avec des animations. Et puis, à l’entrée du château Pastur, ne manquez pas la fameuse cloche à faire sonner. L’événement attire chaque année de nombreux élèves. Une lutte de présences affronte d’ailleurs le Cepes et Saint-Albert. À ce stade, à elles deux, ces écoles de Jodoigne ont inscrit plus de 200 participants.

Le centre nerveux est situé à la salle communale des Rendanges, boulevard des Rendanges.