Véritable fidèle du rendez-vous, le parrain du stage souhaitait poursuivre sa collaboration avec Olivier Lioulas. "Felice est présent chaque année depuis quatre ans maintenant en tant que parrain du stage. Le stage de cette année sera un peu plus spécial que d’habitude puisqu’il vient avec une nouvelle casquette, celle d’entraîneur d’Anderlecht. L’annonce de sa présence a d’ailleurs suscité l’effervescence chez les enfants, les parents et les coaches. Avoir le T1 d’Anderlecht, c’est un vrai plus pour le stage", se rejoint Olivier Lioulas.

Felice Mazzù passera durant le stage pour rencontrer les enfants et prodiguer des conseils. "Son agenda n’est plus du tout le même qu’avant. Avec le championnat, la Coupe d’Europe et le club dans lequel il entraîne, le timing est plus serré. Mais Felice voulait à nouveau être parrain du stage et il passera bien durant la semaine. C’est dans cette région qu’il a débuté, il met un point d’honneur à garder un peu de temps pour ce stage organisé dans sa région. Il aime beaucoup apporter cette petite étincelle dans les yeux des enfants."

Felice Mazzù a déjà envoyé quelques consignes

Et l’entraîneur des Mauves a déjà fait passer quelques consignes pour le stage. "Il insiste sur certains principes qu’il veut inculquer aux coachs et aux enfants. Il veut une bonne pédagogie avec une philosophie d’entraînement basée sur l’amusement. Travailler en s’amusant, c’est une priorité pour lui, une philosophie qu’il prône toujours avec son équipe première aussi. Il veut que les séances soient ludiques. Il insiste aussi sur un autre point important : la récupération entre les séances."

Il y a encore de la place

Il reste encore une dizaine de places disponibles pour ce stage qui aura donc lieu lors de la première semaine des vacances de Toussaint, dans les installations du RRC Waterloo. "Si 40 % des enfants proviennent du club de Waterloo, les 60 % restants viennent de partout. Ils veulent rencontrer Felice et pouvoir bénéficier de ses conseils."