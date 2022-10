L’équipe première est montée de provinciale 1 au niveau régional cette saison. Le club doit donc jouer désormais le samedi soir en championnat avec son équipe première.

Les dirigeants ont fait jouer trois autres équipes le samedi. "L’équipe B joue en même temps que l’équipe première. Cela nous permet au besoin de faire switcher un joueur d’une équipe à l’autre si nécessaire. Nous avons également une provinciale 3 et la provinciale 5 jeunes. Le samedi, les interclubs débutent à 19h alors que le vendredi, ils commencent à 19 h 45. En jouant le samedi, les jeunes peuvent ainsi ne pas terminer trop tard", signale Valentin Janssens, le président du club.

Les équipes A et B en tête

Les deux équipes premières du club sont en tête de leurs séries respectives, en régionale D pour l’équipe première, en première provinciale série A pour l’équipe B. "Suite à l’arrêt d’Anderlecht, nous avons récupéré Sébastien Destrebecq (B2). Christophe Dutilloy (B2) travaillait à l’ambassade de France en Belgique. Il est maintenant rentré en France. Il vit au Sud de Paris. Il a cherché un projet sportif qui lui convienne en France. Il n’a pas trouvé. Il a donc décidé de rester chez nous, il fait les trajets", explique Michaël De Leener, entraîneur du club.

Deux B2 en renfort

Avec ces deux joueurs classés B2 venus renforcer l’effectif, le club peut revoir ses objectifs à la hausse avec l’équipe première. "Il est certain qu’avec Sébastien Destrebecq et Christophe Dutilloy, aux côtés de Benjamin Noël (B2) et Franck Czerwenka (B4), nous pouvons envisager de jouer le haut de classement."

Les joueurs classés B6 font des apparitions dans l’équipe première. "Mais l’objectif est de faire monter la provinciale 1 en régional cette saison", souligne Michaël De Leener.

Des nombreux jeunes poussent derrière comme le président Valentin Janssens et Louis Scerri, tous deux B6. Juste derrière, des joueurs classés C0 et C2 vont aussi frapper aux portes des équipes premières dans les années à venir.