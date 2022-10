Cédric Vanden Bogaerde s’est qualifié pour les Mondiaux d’Ironman 70.3

Comme prévu, il a souffert dans cette troisième partie du triathlon. "Ce qui devait arriver, arriva, j’ai pris le mur à 5 km de l’arrivée de ce semi Ironman. J’étais encore dans le Top 10 de la course mais j’ai vite perdu quelques places. Je n’avais jamais expérimenté un mur aussi dur mais je me suis rappelé ce que certaines personnes m’ont dit par le passé : en endurance, il faut continuer à avancer, peu importe le rythme ou les moyens. C’est donc au caractère que j’ai continué à avancer."

Pour franchir la ligne d’arrivée avec un double sentiment. "J’avais ce sentiment de plaisir d’avoir terminé la course car je savais que ce serait dur. Mais il y avait aussi de la frustration."

Jusqu’à cette cérémonie de clôture et une annonce surprenante. "C’était l’une des dernières courses qualificative pour les Mondiaux et il semblerait que beaucoup avaient déjà leur qualification en poche. Du coup, ils sont descendus un peu plus bas dans le classement et m’ont demandé si j’étais intéressé par une qualification pour les Mondiaux. Je n’ai pas réfléchi, la chance était là et je l’ai saisie."

Le 29 octobre, Cédric sera donc sur la ligne de départ des Mondiaux d’Ironman 70.3 dans sa catégorie d’âge. "J’avais déjà eu la chance de participer aux Mondiaux en 2019, sur la distance olympique. J’ai donc une première expérience à ce niveau mais dans ma catégorie d’âge, cet Ironman reste une sorte de Graal. Une course que j’aborde avec l’envie de prendre beaucoup de plaisir mais que je prépare au mieux pour évacuer ce petit goût de trop peu qui me restait après la Finlande. Je veux réaliser la meilleure performance possible, obtenir le meilleur classement, tout en sachant que j’aurai de solides adversaires. Et qu’à 39 ans, on n’a plus la même résistance qu’à 35."

Il s’est associé à Fernand Brasseur

Le triathlon, Cédric Vanden Bogaerde l’a découvert sur le tard, lui qui était d’abord un adepte du 400 m. "J’ai pratiqué l’athlétisme et le 400 m à mon petit niveau national. Après mes débuts dans la vie professionnelle, je n’avais plus la même intensité dans les entraînements mais je voulais rester actif, avec la compétition comme carotte pour me faire avancer. J’ai découvert le triathlon et il y a quatre ans, un ancien collègue m’a lancé le défi de faire un Ironman. Quand je l’ai bouclé, je me suis d’abord dit, plus jamais ça. Mais après deux ou trois semaines de réflexion, je me suis dit pourquoi pas continuer. Je me suis associé à Fernand Brasseur qui m’a offert un suivi plus précis. C’est un effort différent du 400 m mais chaque période de la vie à son sport et aujourd’hui, le triathlon me permet de garder ce plaisir de l’effort et de rester en bonne santé."