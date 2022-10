Pour les anciens passionnés de VTT, le nom Imberechts n’est pas inconnu. On se souvient de son papa, Sébastien, qui a trusté les titres en VTT, mais plutôt du côté de la DH (descente) par le passé. C’est d’ailleurs via le paternel qu’Audran a pris goût au VTT. "Quand j’étais petit, je faisais des balades avec lui, juste tous les deux et j’aimais bien cela. Au fil du temps, j’ai progressé jusqu’à, voici un peu plus de trois ans, le jour où j’ai pris part à une première compétition, en XC. J’ai fait cela pendant une année puis il y a eu le Covid qui a un peu tout chamboulé. J’ai alors testé l’enduro en prenant part à quatre épreuves."

C’était parti pour une nouvelle aventure où le Chaumontois prend ses marques dans une discipline qu’il affectionne. "J’aime le mixte entre le côté physique bien présent en enduro, surtout à l’étranger (une journée complète d’efforts), associé à la technique qui me plaît bien. Je peux compter sur les bases que papa me conseille."

Et les résultats s’en ressentent. En 2021, Audran a pris la direction des Vosges. "Une belle découverte avec des résultats encourageants au début, terminant dans le milieu du classement pour ma première expérience. Sur la fin, je réalise un Top 5 dans les Vosges et une cinquième place au championnat de Belgique."

L’hiver dernier, Audran Imberechts décide de faire une saison avec des manches de Coupe du monde à son programme. "Une autre dimension ! Après, je suis resté en Europe bien entendu, mais j’ai vécu de belles expériences en Écosse, en Suisse et en France. L’Écosse a été un peu ternie par une casse de ma transmission alors que je figurais dans le Top 20 à ce moment de la course. À Cran Montana, en Suisse, je prends la neuvième place avant de réaliser une très bonne sixième place dans les Pyrénées pour la finale de la Coupe du Monde en France. On peut se retrouver jusqu’à 80 pilotes dans ma catégorie des U17. Je suis le seul Belge au départ, mis à part lors de la dernière manche où un ami m’a accompagné."

Troisième au National

L’année 2022 a vu aussi Audran prendre la médaille de bronze au National. "Ici, c’était vachement plus court et bien moins physique. J’ai aussi roulé quatre des cinq manches de la Coupe de Suisse, terminant chaque fois proche du podium."