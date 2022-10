Arnaud Mengal en World Series à Cagliari

Le niveau était nettement plus relevé samedi dernier à Cagliari. Il affrontait le top niveau mondial lors de cette course classée en World Series. Il est 128e au ranking mondial mais n’était pas encore présent dans le ranking des courses World Series. Cagliari était sa première expérience à ce niveau.

Il a bien démarré la course. "J’ai pris un bon départ en natation, indique-t-il. Après le premier tour, j’étais toujours avec le gros du peloton. J’ai ensuite perdu beaucoup de temps à force de me battre contre les vagues et le nageur à côté de moi. Je n’ai pas pu m’exprimer pleinement en natation." Il a nagé en 19'44'' et a fini derrière la plupart des concurrents. Il ne s’est pas découragé pour autant. "Je voulais terminer la course."

Il a couru en 54'44'' à vélo. "J’ai bien roulé à vélo et fait une bonne course à pied."

Il a fini les dix kilomètres de course à pied parmi les trente premiers de l’épreuve, en 31'04''. Cela lui a permis de se classer en 41e position au classement final. "Je suis content de m’être battu pour obtenir ce résultat, même si je n’ai pas réalisé la course espérée." Cela lui a permis de récolter 44 points au classement des courses World Series et de se situer à la 134e position au niveau mondial sur ce type d’épreuve.