P3B : Nivelles, terre d’accueil pour Fiolle et compagnie

Pas mal d’anciens Genappiens font partie du noyau actuel. "Le club entendait rajeunir l’équipe et nous avons été gentiment remerciés même si on n’est pas vieux, sourit le joueur de 27 ans. On a rassemblé un peu de monde, nous étions environ treize, et il restait à trouver un club pour nous accueillir. Je connais Nivelles pour y avoir joué chez les jeunes, on a discuté avec le coach et trouvé son discours alléchant, et on a constitué le groupe avec les quatre ou cinq anciens du noyau dur de la saison dernière."

Si les Nivellois sont un peu rentrés dans le rang après un très bon départ, les prestations restent très intéressantes avec, notamment, un beau partage contre Waterloo B. "Malgré quelques blessés, on fait du bon boulot. On voit les progrès car le coach met des choses en place et les victoires vont finir par tomber. Le week-end dernier, on est battu 2-0 à Etterbeek mais sans avoir démérité jusqu’à la 65'. Et à l’exception de Clabecq dans deux semaines, on a un calendrier un peu plus abordable."

Il y a d’abord un match au Léo ce dimanche. "Une équipe bizarre, capable de tout. Je m’attends à une belle adversité d’autant qu’ils ont bien presté dans leurs derniers résultats."

Également passé par Villers et Stéphanois, ce commercial chez Mercedes espère jouer un rôle dans ce championnat. "Même si le club ne nous a pas fixés d’objectif, je ne conçois pas d’entamer une saison en tant que joueur sans viser le Top 5. Être ambitieux, cela fait aussi partie du rôle important de capitaine que l’on m’a confié."