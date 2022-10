Le tour des clubs en P3C avec un choc 100% BW

Affrontement 100% BW dimanche après-midi entre un La Hulpe B invaincu depuis plusieurs semaines et une équipe ottintoise qui sort d’une défaite lourde dans les chiffres face au leader woluwéen. "Nous avons organisé une petite réunion en début de semaine afin de mettre les points sur les i concernant les présences et l’assiduité, explique le T1 ottintois Stéphane Wille. On doit relever la tête et j’espère un sursaut d’orgueil contre La Hulpe B."

Avant des échéances plus conséquentes, les Vert et Blanc veulent prendre les trois points. "Ottignies monte en puissance dans ce championnat et j’attends de mes gars qu’ils appuient sur l’accélérateur pour les semaines à venir", signale Arnaud Lambert (T1).

Walhain B – Saint-Josse B

En confiance, les Walhinois viennent d’empocher leur seconde victoire de la saison le week-end dernier face à Huppaye B et espèrent récidiver à la maison face à des Tennoodois qui n’ont pas encore gagné cette saison. "Je ne connais pas du tout cette équipe de Saint-Josse B excepté le fait qu’ils ont plus de mal en déplacement. La spirale est positive, la manière de jouer est bonne et j’ai bon espoir pour ce week-end", lance Andy Collée (T1).

Stormack et Vanvarenberg sont suspendus.

Bierges – Crossing Schaerbeek B

Les Bleu et Blanc ont pris une fameuse raclée du côté du Stade Everois lors de la dernière journée (10-0) ! La réception du Crossing Schaerbeek B s’annonce, elle, aussi délicate malgré l’avantage du terrain. "Encore un gros morceau et même si nos adversaires seront plus que probablement décontenancés par l’état de notre terrain, il faudra sortir une grosse prestation si on veut les embêter", explique Sébastien Goossens (T1).

Stéphanois B – Incourt B

Duel des extrêmes entre une formation stéphanoise qui a perdu deux points importants dimanche dernier dans la lutte pour la première tranche et une équipe incourtoise toujours en rodage. "De notre côté, on doit tout faire pour prendre un 6/6 et espérer une contre-performance du Racing White Woluwe, argumente le T1 stéphanois Christophe Dubois. Après le faux pas contre Saint-Josse B, il faut repartir de l’avant et réagir."

Valentin Lucas est suspendu.

Olivier Halim et ses gars veulent, eux, faire bonne figure ce dimanche avant des rencontres plus abordables. "Ce match contre La Hulpe B nous a fait du bien et on veut continuer à prouver que ce 24-1 à Woluwe n’était qu’un accident de parcours", lance le T1.

Boitsfort B – Rixensart B

Les Rixensartois ont fait le job face au Polonia Limelette et iront défier Boitsfort B ce dimanche avec la ferme intention de capitaliser pour remonter au classement. "Après une grosse prestation le week-end dernier, j’attends de mon équipe qu’elle confirme et qu’elle passe le cap de la maturité. C’est bien de gagner contre un ténor mais il faut ensuite enchaîner. Nous avons déjà joué Boitsfort en amical lors de la préparation donc je sais à quoi m’attendre", relate le T1 Lorenzo Richiusa.

Huppaye B – Saint-Michel B

Malheureux le week-end dernier dans le derby face à Walhain B (défaite 3-0), les hommes de Benoît Plomteux attendent toujours de prendre leur(s) premier(s) point(s) de la saison. "Nous avons décalé la rencontre au dimanche à cause du souper du club qui a lieu ce samedi soir. On m’a dit le plus grand bien de cette formation de Saint-Michel B qui pratique un beau football. Ce ne sera pas évident mais les gars ne vont rien lâcher", raconte le T1.

Klompkes et Valk sont suspendus.