Le tour des clubs du BW de P3B

Waterloo B

La belle opération ? "Clabecq étant bye, un succès permettrait de resserrer les positions, avance Patrick Tilman (T1). Ophain a bien débuté avant de dégringoler et reste sur deux lourdes défaites, mais on va quand même essayer d’être vigilant."

Ittre

4 défaites en 6 matches . "C’était surtout un manque d’envie contre le Léo et j’attends une grosse remise en question, indique Gaëtan Sempoux (T1). Genappe est un chouette petit derby et l’occasion de revoir des anciens. J’espère qu’on sera motivé."

Genappe B

La mi-temps contre Ganshoren "laisse augurer de bonnes prestations et retrouver une bonne spirale, estime Gary Illegems (T1). Mais, Ittre sera un derby sur un terrain en herbe et eux veulent aussi re partir de l’avant." Robeyns (1/2) est suspendu.

Braine-Waterloo

Match entre les deux derniers. "Malheur au perdant, annonce Fabrice Deman (T1). Le Racing White avait aussi très mal commencé la saison passée avant de nous battre. Je m’attends à un match équilibré qui se jouera sur des détails."

Waterloo Lion’s

Les Lions abordent un troisième déplacement de suite. "Ixelles est une inconnue mais vient de partager contre Olympic Anderlecht qui revient en force. On jouera notre système et on ira là-bas pour les trois points", prévient Alain Nzanza (T1).

Clabecq

L’équipe est bye après le 22/24. "Ça va faire du bien car on travaille depuis le 10 juillet et on va récupérer cinq joueurs, signale Luigi Bruno (T1). On organise un resto ensemble ce jeudi et on laissera tout le monde au repos ce week-end."

Villers B

Après un week-end de repos "qui ne nous a pas permis de récupérer les blessés, on va intégrer d’autres U19, précise Frédéric Vandekerkhoven (T1). Etterbeek sera un gros match face à une équipe du Top 3 et on espère continuer notre progression."