Le tour des clubs de P3D

La première défaite est tombée "mais on ne doit pas rester là-dessus car on méritait amplement le nul, estime Jabran Albahtouri (T1). Huppaye alterne aussi le bon et le moins bon et ce ne sera pas facile mais il faut aller de l’avant pour rester dans le haut avec un mois difficile qui s’annonce."

Huppaye

Les résultats sont positifs. "À défaut d’y mettre la manière, c’est bon pour la confiance et on doit confirmer dans ce sens, souligne Marc Warnant (T1). Ce n’est jamais facile d’aller jouer à Beauvechain. Les deux équipes doivent se tenir de près et ont besoin de points pour rattraper leurs ambitions."

Incourt

L’équipe court derrière un résultat. "On n’a rien à envier aux autres et on sort encore d’un bon match face au deuxième, mais on est à la ramasse au niveau comptable, remarque Vincent Charlet (T1). Mont-Saint-André est une équipe qu’on ne connaît pas forcément puisqu’elle était en P2 la saison dernière."

Orp-Noduwez

Le premier point décroché à l’extérieur sera-t-il le déclic ? "C’est de bon augure après une bonne prestation et grâce aux renforts de réserve, signale Gaëtan Gramme (T1). Limal reste sur un partage étonnant contre Incourt, preuve que chaque match doit être joué, et ce sera hyper compliqué."

Wavre-Limal B

Les frères Collès sont absents. "Orp est l’inconnue pour moi, avoue Mohamed Riani (T1). J’espère qu’on fera mieux que le match précédent mais les garçons étaient déçus de leur prestation et je sais que l’envie sera là. L’adversaire alterne le bon et le moins bon mais on y va pour les trois points."

Chastre B

Après le partage contre Mont-Saint-Guibert, "on va essayer de rester dans cette mentalité positive qui est de ne pas être un oiseau pour le chat, indique Jonathan Fadeur (T1). Ronvau fait de bons résultats et perd des matches. On a nos chances, reste à savoir qui mettra les bons ingrédients pour gagner."

Mont-Saint-Guibert

Après le coup d’arrêt à Chastre "qui s’est bien battu, il y a une remise en question à faire, insiste Gaël Vanderbrugge (T1). Perwez est très solide et a quelque chose à jouer cette année. Jem’attends à un gros match et il faudra afficher une autre mentalité, sans quoi ce sera mission impossible."

Perwez B

12/12 pour les Perwéziens. "Il faut continuer à aligner les bonnes prestations mais le travail paye et je suis fier du groupe, indique Hicham Zougagh (T1). Mont-Saint-Guibert sera encore un match difficile mais on ne joue que des équipes du top depuis Incourt et on vise un 4/6 avec Ronvau qui va suivre."