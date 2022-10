Jodoigne B, le membre du Top 5 en P3D qu’on n’attendait pas

Sur le plan personnel, "je me suis fait une blessure à la cheville récemment mais rien de grave. Sinon, je suis satisfait de moi et de l’équipe. En tant que capitaine, je ne peux plus rouspéter autant qu’avant (rires) mais j’essaye d’assumer ce rôle de la meilleure manière et je parle beaucoup quand il y a quelques tensions."

À 18 ans, ce résidant de Jandrain qui travaille dans la maçonnerie a connu pas mal de clubs. "J’ai commencé le foot à Orp. De là, j’ai été transféré à Tirlemont où je suis resté pendant six ou sept ans. J’ai enchaîné un an un Landen et une demi-saison à Hannut avant d’aller à Waremme. C’est là que j’ai connu Olivier Lallemand (responsable du recrutement à la RAS, NDLR) que j’ai suivi à Jodoigne où j’entame ma troisième année car le projet jeu nes m’intéressait."

La plupart des talents jodoignois ont déjà une année d’expérience. "On voit que certains évoluent très bien. Moi, cela fait deux ans que je suis passé au football chez les adultes et j’ai déjà attrapé pas mal de maturité. On a aussi moins de joueurs que la saison passée où l’on avait débuté avec environ vingt-cinq éléments, c’est parti en sucette pour pas mal de monde et on a terminé le championnat à onze. Et puis, on a un entraîneur qui sait comment motiver ses troupes et on voit la différence depuis son arrivée."

Reste que sa jeunesse joue parfois des tours à l’équipe. "Il y a encore des lacunes à travailler, principalement au niveau de la maturité dans le jeu. D’autres équipes comme le SC Jodoigne ou Walhain sont plus expérimentées et d’autres comme Mélin peuvent s’appuyer sur des joueurs qui se connaissent depuis longtemps."

Les Mélinois sont justement au menu de Jodoigne ce dimanche. "Ce n’est jamais un déplacement facile sur un terrain compliqué mais on ne pensera qu’à une chose: prendre trois points de n’importe quelle manière car un derby se gagne avant tout."

Mélin doit se remobiliser

Pour Benoit Lamine, "personne ne veut perdre un derby et il faudra jouer avec nos tripes, indique le T1 de Mélin. Après deux défaites, on doit se remobiliser, ne plus se mettre de pression par rapport au Top 4 et reprendre du plaisir afin de regagner des matches."