Buts: Duchene (1-0, 18'), Ingberg (1-1, 35'), Deneubourg (2-1, 36'), Leroy (2-2, 44'), El Hayani (3-2, 62'), Schumacker sur pen. (3-3, 80').

Deuxième match en trois jours pour des Gréziens qui, après la défaite sévère à Walhain, ont été rejoints à trois reprises contre Ronvau. "Un point, c’est déjà une bonne chose même si on aurait dû gagner en étant dominateur tout le match et en marquant trois fois, estime le coach local, Nicolas Gilles. Mais je suis un peu déçu du match cette fois-ci car on a commis de petites erreurs, on n’était pas top dans le passing, et on encaisse encore une fois sur un penalty à dix minutes de la fin. Pour ce week-end, va-t-on seulement faire le déplacement à Ottignies ? Ils ont l’air un peu démobilisés mais c’est un adversaire à notre portée et trois points nous feraient du bien."

Les joueurs de Chaumont sont chaque fois revenus au score. "C’est un très bon point qu’on a été chercher au caractère. Je suis fier de mon équipe qui a affiché une bonne mentalité et de l’envie. Quand il y a une telle motivation, ce n’est que du plaisir pour un entraîneur, savoure Laurent Godelet. C’est malheureux de ne pas toujours se comporter de la sorte et si on veut jouer quelque chose, cela passe par la même envie à tous les matches."

Concernant la venue de Chastre, "on perd Vanval, suspendu pour avoir reçu une deuxième jaune en toute fin de match. L’adversaire est tout aussi jeune que Grez mais si on est motivé comme mardi, on doit pouvoir passer au-dessus."