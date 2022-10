Départ mitigé pour le champion la hulpois

Le groupe n’est pas encore au point à l’image de la défaite de dimanche chez le champion sortant de D2 où les la hulpois ont été dépassés dans le dernier quart d’heure. "On perd de justesse contre une équipe ayant livré un gros match et qui mérite sa place en D1. Nous avons été dominateurs mais on n’a pas su concrétiser, notamment en première mi-temps. Je pense qu’on aurait pu sortir de ce premier bloc avec trois victoires mais si la défense fonctionne bien avec trois essais encaissés en quatre matches, on peine à mettre notre jeu en place offensivement par rapport aux autres saisons. Sans oublier qu’il nous manque actuellement une dizaine de cadres."

« On récolte ce qu’on a semé en août »

Ajoutons à cela une préparation en demi-teinte. "On a un peu négligé la pré-saison en sortant d’un championnat très long qui s’est terminé en juin, et ceux ayant participé aux matches européens à sept n’ont pas eu de break. Alors, c’est vrai, on récolte un peu ce qu’on a semé en août et si on veut renouveler notre titre, il faut changer d’attitude. Mais on se reprend en mains depuis quelques semaines et rien n’est encore mal fait. Dans le pire des cas, on devra peut-être jouer la demi-finale des play-off à l’extérieur mais le championnat est encore long."

Un championnat qui reprendra le 30 octobre par le derby contre l’ASUB Waterloo. "On a deux semaines pour travailler afin de proposer quelque chose de plus consistant. Et puis, on n’a plus perdu à domicile depuis 2017 et conserver ce brevet d’invincibilité nous tient à cœur."