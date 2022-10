Braine est monté en puissance au fil de la rencontre et n’a jamais relâché son intensité face à des Flandriennes étouffées et dominées dans tous les compartiments du jeu.

À la mi-temps, le score était déjà sans appel: 52-16. "On a joué de la première à la dernière seconde avec sérieux et en respectant l’adversaire, soulignait le transfuge liégeois, Emmeline Leblon. Il reste bien évidemment des points à améliorer, mais on ne peut aller que de l’avant."

Si la vitesse d’exécution est bien présente, la finition laisse encore à désirer dans le clan brainois que ce soit à distance (23% de réussite) ou sous l’anneau. "Physiquement, on n’est pas encore au top non plus", ajoutait Frédéric Dusart.

Un coach toutefois très satisfait du sérieux affiché par son équipe. "Les filles ont bien respecté les consignes et ont été sérieuses jusqu’au bout. On a gagné et on n’a pas de blessées supplémentaires, donc c’est bien."

Au-delà de l’écart, les Brainoises ont ajouté la manière, ce qui est de bon augure pour la suite, d’autant que le groupe est encore loin d’être au complet. Trois joueuses cadres ont été préservées ce mercredi soir. Bogicevic devrait reprendre dans quinze jours, Kroselj et Fogg d’ici la fin de la semaine.

En quart de finale, Braine rencontrera le vainqueur du duel opposant Gentson à Phantoms Boom programmé le 29 octobre.

À noter aussi que le dernier adversaire des Castors en Eurocup est connu, il s’agit du club luxembourgeois de Grengewald, vainqueur ce mercredi soir du duel face aux Açores.

Castors Braine – Laarne 108-41

Quarts temps: 22-7, 30-9, 32-10, 24-15.

BRAINE (40/63 à 2 pts, 5/22 à 3 pts, 13/18 LF, 62 rbds, 26 ass., 13 ftes): Leblon 6, SARR COULIBALY 23, TADIC 11 (1x3), LELIK 19 (3x3), Uro Nilie 12, LINDSTROM 20, Devos A. 0, DEVOS L. 12, Robert 5 (1x3).

LAARNE (8/31 à 2 pts, 6/24 à 3 pts, 7/10 LF, 24 rbds, 7 ass., 16 ftes): Aertssens 8 (2x3), MARCOU 8, DEFORCHE 5 (1x3), DEGELS 3, Buysse 5 (1x3), CAPOEN 2, HOSTYN 2, Willems 2, Strumane 0, Vloeberghs 6 (2x3).