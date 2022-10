P2B: La Hulpe, l’invité surprise du quatuor de tête

D’autant plus que la seule ambition de La Hulpe est de faire mieux que les 31 points récoltés la saison dernière. C’est bien parti. "On verra dans un mois après le gros calendrier qui s’annonce mais on n’a aucune ambition de montée et d’autres objectifs que des équipes comme Auderghem, Waterloo ou Saintes. Le tout dans une série beaucoup plus relevée que la saison dernière. Hormis Nivelles qui a du mal, je trouve la série très homogène. J’ai bien aimé Rebecq qui va ennuyer beaucoup d’équipes. La défaite contre Jodoigne que nous avons dominé tout le match me reste par contre en travers de la gorge. Et puis, il y a le match nul contre Stéphanois, un match que l’on doit gagner 20 x. Dans l’autre sens, on a juste eu un peu de chance contre l’ES Braine mais pour le reste, on n’a rien volé et il faut maintenant poursuivre le boulot."

Maxime Kongo aussi, lui qui a décidé de raccrocher ses crampons en fin de saison dernière après avoir fait les beaux jours de clubs comme Etterbeek, Braine, Boitsfort, Rixensart ou encore La Hulpe. "Ma compagne étant Anversoise, j’ai déménagé à Gand et faire la route plusieurs fois par semaine devenait compliqué en plus de mon travail comme agent de joueurs, poursuit celui qui profite pleinement de ses 30 printemps. Quand j’ai décidé de raccrocher, Pascal Mesmaeker et Benoît Nolet m’ont proposé de monter un nouveau projet au club en collaboration avec les coaches et je suis ainsi devenu directeur sportif. Et je ne cache pas que le stress est plus intense en bordure de terrain qu’en tant que joueur."

La réussite est au rendez-vous. "Les deux noyaux P2 et P3 sont assez liés, je jette aussi un œil sur nos U 19 où il y a pas mal de qualités et nous avons fait des choix cohérents, que ce soit au niveau du recrutement ou de la structure qui a été mise en place au club. Des jeunes comme Hugo Pilotte, Tommy Souphan, Antoine Aifa ou Aurélien Lambert sont devenus des joueurs de P2 à part entière et je trouve qu’on a eu un bon feeling ces derniers mois."