P2: le tour des équipes, une réaction d'orgueil attendue à Villers

Jodoigne

Closse et Bruuno sont incertains, Lentini est suspendu, Fortemps et Bruno indisponibles. "Cela fait beaucoup d’absents pour recevoir une équipe comme Ophain, regrette Martin Dehut. En espérant retrouver une mentalité et un esprit de groupe, ce qui n’était pas le cas à Waterloo dimanche dernier."

Braine B

Makiese, Da Costa et De Neys sont incertains, Dettori est suspendu pour le déplacement à l’ES Braine. "On n’aura pas facile là-bas dans une série ou tout le monde peut perdre contre tout le monde, prévient Axel Smeets. On reste sur un bon résultat à Auderghem ou chacun a eu sa mi-temps. On aurait pu réaliser le hold-up en fin de match mais on n’aurait pas mérité de gagner."

Lasne-Ohain B

Pour le déplacement à Rixensart "qui vient de se relancer", Gilles Stephany espère que son équipe "arrêtera de jouer des parties de match. Il faut prendre des points mais surtout éviter les passages à vide qui nous coûtent cher."

Nivelles

Diop est blessé et Glaude absent pour la réception de Chastre. "Il est temps d’engranger et d’arrêter de galvauder, prévient Patrick Longfils. Le groupe manque toujours d’expérience et doit continuer à grandir, au contraire de Chastre qui a de l’expérience mais qui réalise des résultats en dents de scie et on ne sait pas sur quel pied danser avec eux."

ES Braine

Le groupe devrait être au complet pour la réception de Braine B, "une équipe jeune et qui joue très bien au foot. Mais nous sommes dans une bonne spirale et il serait bien de rester dans le bon peloton", espère Michaël Ghion.

Saintes

El Bakkali est de retour de suspension, "une bonne chose car il nous a manqué le week-end dernier contre Limal, lance Dorian Nizot. Labiad est aussi de retour de blessure et cela va faire du bien pour aller à La Hulpe, un bon bloc combatif qui ne lâche rien."

Wavre-Limal

Duran s’est gravement blessé à Saintes. Il a deux dents cassées et en a pour huit semaines sur la touche. Il ne jouera pas contre Waterloo, "en espérant sortir de la spirale négative, prévient Cédric Vanton. On reste sur un très bon match à Saintes où nous aurions dû l’emporter et la mentalité est excellente."

Changement de terrain: le match face à Waterloo se disputera au centre sportif de Limal samedi soir.

Chastre

Blessé, Mouton est sur la touche. Chastre se rend à Nivelles, "un match qui ne se présente pas très bien vu le nombre de blessés et malades, regrette Hassan Riani. Mais après notre dernière défaite à domicile, il faut se relever et retrouver nos valeurs et ne pas croire qu’il suffit de paraître pour vaincre."

Stéphanois

"Tout y était le week-end dernier à Chastre et on doit essayer de remettre ça face à Rebecq B, lance Rénald Pansaerts. Aligner deux victoires de suite serait bien mais ce ne sera pas facile car Rebecq est une jeune équipe qui joue bien au foot. De plus, Schauwers est suspendu et Mortier blessé au genou."

Rixensart

Petit derby à Lasne-Ohain samedi soir.

"Cela fait deux semaines que la mentalité est de retour et c’est le plus important, apprécie Pierpaolo Giunta. Le jeu et d’autres choses viendront par la suite."

Villers

Après trois défaites par un but d’écart "et qui ne sont pas méritées, on doit réagir face au leader en puissance, prévient Frédéric Balan. On fait beaucoup d’efforts, on s’attendait à un mois d’octobre compliqué sur papier et c’est le cas, même si on mériterait trois points de plus. Il y a de l’expérience à Auderghem, ils en sont à 12/12 en déplacement et 12 goals marqués et j’attends de l’orgueil de la part de mes joueurs."