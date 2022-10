P1 : Pour Sirine El Lualid, Wavre-Limal connaît une belle évolution depuis le quatrième match

Preuve que le travail commence à payer et qu’elle trouve doucement ses marques, l’équipe a décroché un troisième succès de rang face à Saint-Michel (6-3). "Les trois premiers matches (dont celui de Coupe du Brabant à Jodoigne, NDLR) ont été assez compliqués avec trois lourdes défaites. Mais il y a eu une belle évolution à partir du quatrième match: on se bat correctement et on arrive à gagner. En ce qui me concerne, je reçois davantage de ballons et je combine mieux avec les autres filles."

C’est à l’âge de treize ans que cette étudiante en droit à Louvain-la-Neuve a débuté le foot. "J’ai toujours eu ce rapport avec le ballon, que ce soit dans la cour de l’école ou bien dans le jardin. Mais, j’ai d’abord pratiqué la danse classique puis le Soo Bahk Do car le foot féminin n’était pas encore en plein développement. J’ai finalement convaincu mes parents de me laisser commencer au RJ Wavre, d’abord en débutantes puis en P2 avant que Wavre-Limal ne reprenne les installations suite à la faillite."

Les Wavriennes vont aborder un gros calendrier avec Chastre, Mont-Saint-Guibert, Lasne-Ohain et l’Union SG, "Mais je ne regarde pas le classement et on ne se met pas la pression car plus on s’amuse et plus on parviendra à se libérer. Cela nous permettra de nous épanouir et de pratiquer notre football."