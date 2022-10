Le tour des clubs féminins du BW en P1 et P2

Mont-Saint-Guibert

Gardienne blessée (bras cassé) et succès sur le fil, 3-4, à Maccabi. "C’était archi mauvais et on a joué sur notre technique, note Alain Charlier (T1). J’espère que Jodoigne ne sera pas trop fort ce week-end et j’ai peur d’être mardi prochain après l’Union."

Nivelles

Pas de miracle contre l’Union SG (1-9). "Notre mentalité et notre organisation étaient meilleures après le repos, positive Frédéric Jankowska (T1). Le White sera encore compliqué avant des matches plus légers."

Lasne-Ohain

8 buts marqués à Boitsfort. "C’était notre plus mauvais match mais quelques erreurs défensives n’ont pas porté à conséquence, note Olivier Minsart (T1). Ce week-end, on ne sait pas à quoi s’attendre avec Maccabi."

Jodoigne

18/18 contre Chastre. "Après le stress du début de match, on a rarement été mis en difficulté, analyse Gilles Marko (T1). Mont-Saint-Guibert est toujours un déplacement compliqué et ce sera encore un plus gros test."

Chastre B

Avant d’accueillir Wavre-Limal, "on a été trop nonchalant en première mi-temps à Jodoigne, souligne Léo Noemi (T1). On revient à 4-2 et on a un coup-franc sur la latte mais on en tire de bons enseignements."

Provinciale 2

Walhain

0-3 à Etterbeek. "On a été surpris par la qualité du jeu adverse et on n’a pas eu facile pour se mettre à l’abri, lance Jamel Dennoune (T1). Point négatif: on a deux blessées de plus pour le Black Star."

Ronvau

Bonne réaction après la claque à Walhain. "On a fait un bon match de foot face à une belle équipe, apprécie Guillaume Lengelé (T1). Le match de Suryoyés a été arrêté par manque de joueuses mais, pour l’instant, on y va."

Lasne-Ohain B

Avant Etterbeek, 3 buts encaissés à Ronvau. "On est tombé sur une équipe tout simplement plus forte, remarque Damien Dubois (président). Ça se projette vite vers l’avant et on n’a pas réussi à les contrer."

Jodoigne B

Deux premiers points perdus contre Schaerbeek. "On l’a peut-être abordé trop confiant car on n’est jamais rentré dans le match, constate Pierre Haerlingen (T1). C’est un bon coup de pied au derrière avant St-Michel." O.T.