Le tour des clubs du BW en P1

Les Gréziens ont fait le boulot dimanche dernier en l’emportant 2-3 sur le terrain de Stockel. Face à une formation du Kosova qui reprend tout doucement du poil de la bête, l’objectif sera de confirmer. "On reste sur deux très bons résultats et on veut faire la passe de trois, explique Sébastien Eggerickx (T2). Ce n’est jamais facile d’aller chercher quelque chose là-bas mais le championnat est tellement serré que tout est possible."

Bakala et Detry rentrent.

Sp. Bruxelles – Tubize-Braine

Contrainte au partage face au Stade Everois (1-1), la RUTB aurait clairement mérité la victoire dimanche dernier. En déplacement chez le nouveau leader bruxellois, les fusionnés peuvent-ils réaliser l’exploit ? "On sait que Perwez et Genappe aimeraient qu’on fasse trébucher cette équipe et je pense que si nous parvenons à imposer notre jeu, on pourrait ramener quelque chose. Ce sera en tout cas une belle rencontre de football face à un bel adversaire", pointe le T2 Christophe Houssiau.

Lasne-Ohain – Ixelles

La RULO a déçu face au BX Brussels et cette défaite par le plus petit écart a quasiment ruiné tous ses espoirs de gain de la première tranche. Les gars de Christophe Collaerts ont une fameuse revanche à prendre avec la réception d’Ixelles. "On veut effacer l’échec de la semaine dernière et surtout corriger ce manque d’efficacité offensive qui nous fait clairement défaut depuis quelques semaines", explique Christophe Collaerts (T1).

Duhot rentre de suspension, Stevens est à l’étranger alors que Bouhoulle et David ont repris les entraînements.

Etterbeek – Perwez

Battus 0-2 par le Sporting Bruxelles dans le match au sommet de la septième journée, les Rouge et Blanc sont les grands perdants du week-end. Ils chutent en effet du trône de leader et laissent filer les Bruxellois vers le gain de la première tranche. Il faudra rebondir dimanche après-midi à Etterbeek. "Il faut repartir de l’avant pour digérer cette première défaite qui devait bien arriver un jour. Dommage la manière et le manque de révolte mais il faut revenir avec quelque chose de ce déplacement compliqué. Ce sera une rencontre spéciale car j’ai été l’adjoint de Laurent Vantilborgh durant quelques mois lors de la seconde saison du Covid et Christophe (Mortier, le T1) habite à quelques pas du terrain", raconte Fabian Bamps (T2). Verdeyen est incertain, Brassart, Ndione et Balinas sont suspendus alors que Larotonda effectue le chemin inverse.

Genappe –Stockel

Les ouailles de Vincent Kohl montent sur la deuxième marche du podium grâce à leur belle victoire face à Ixelles (0-3). Ils sont désormais en chasse derrière le Sporting Bruxelles. "Nous n’avons plus notre sort entre nos mains mais nous allons nous battre pour prendre les six derniers points de cette première tranche. Stockel a besoin de points et sera difficile à manœuvrer", lance le T1 genappien.

Sanchez Y Garcia est suspendu.