Jérémy Pierret (RUTB): Des stats en P1 avant une éclosion en D2 ?

Une sacrée contribution puisque le joueur passé par l’AFC Tubize, le CS Brainois, le Sporting Charleroi et récemment le noyau professionnel de l’Excel Mouscron a été déterminant à chacune de ses apparitions avec la P1 de la RUTB. Auteur de 4 buts et d’autant d’assists en six rencontres, le virevoltant droitier participe grandement au bon début de saison réalisé par l’équipe d’Amaury Toussaint. "Les statistiques parlent en effet en ma faveur mais c’est avant tout un joli travail collectif. Le noyau est très jeune mais bourré de qualités, cela joue bien au football et c’est un réel plaisir d’évoluer avec ce groupe. Le bilan actuel est plus que correct mais sans de bêtes points perdus, notamment ce week-end contre le Stade Everois (1-1) , nous serions probablement dans le Top 5."

Fin dribbleur et redoutable finisseur, Jérémy Pierret espère que ses prestations ne sont pas passées inaperçues. "Pour moi, je n’ai jamais considéré comme une punition le fait d’aller jouer avec la P1. Cela me permet justement de me frotter à un football plus physique et impactant et ce n’est pas plus mal pour mon évolution. Cette P1 est vraiment d’un bon niveau. Pour ma part, l’objectif est clairement de gagner davantage de temps de jeu en D2 et de rentrer dans l’équipe et si cela passe par de bonnes performances en P1, je ne rechignerai jamais à la tâche."