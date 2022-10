Le coach brainois, qui avait donné rendez-vous à son groupe le 1er septembre, a pourtant bénéficié d’une plus longue période de présaison en raison de la Coupe du monde de basket féminin disputée fin septembre. "Je me réjouissais cette année d’avoir quasi six semaines de préparation, mais le souci, c’est qu’au deuxième jour d’entraînement, j’avais déjà une joueuse blessée et non des moindres puisqu’il s’agit de Bogicevic (NDLR: déchirure au mollet, elle est toujours sur la touche), notre arme numéro un sur le plan offensif. Ensuite, on a eu quinze jours d’arrêt pour Tadic et Kroselj et ce lundi soir, Fogg s’est aussi blessée au genou. Ça fait beaucoup." Sans oublier que la jeune joueuse française Febrissy est arrivée blessée et ne devrait pas reprendre avant le mois de novembre.

Pas idéal pour lancer une saison, d’autant que l’équipe brainoise a radicalement changé de visage puisque seule l’Américaine Lindstrom a été conservée du noyau de base de la saison précédente. "Il faut intégrer neuf joueuses en devant limiter les entraînements et l’intensité de ceux-ci parce que cette équipe est fragile physiquement, c’est compliqué", regrette le stratège français qui doit aussi s’habituer à un nouvel assistant (Gerrit Driessens) suite au départ de Lujba Drljaca à Fenerbahce (Turquie).

Dans ces conditions, difficile pour Frédéric Dusart de s’aventurer dans un objectif clair pour la saison. "Je n’ai aucun repère. Je n’ai eu mon équipe au complet qu’une seule fois, c’était lors du premier entraînement. Depuis, j’ai six ou sept joueuses à l’entraînement. Heureusement que trois joueuses de R2 sont là chaque jour. Je ne sais pas où on va, mais ce qui est certain, c’est qu’on n’est pas prêts."

Quant à la configuration de son équipe, le coach n’est pas plus rassurant: "Elle me semble un peu courte physiquement pour l’Euro cup. On manque de taille, de poids et d’impact dans la raquette. Par contre, c’est une équipe très adroite à distance."

La venue de Laarne ce mercredi soir (20 h) en huitième de finale de la Coupe de Belgique sera déjà un bon test, avant d’entamer le championnat samedi à Lummen.