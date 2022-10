Olivier Severin sera resté 15 ans au service des filles à Jodoigne

Olivier en est devenu la figure paternelle emblématique. "Je venais juste d’arrêter la réserve donc c’est bien tombé. J’ai coaché les filles pendant une douzaine d’années avant de passer coordinateur durant deux ans puis président un an. Là, je viens de démissionner pour des raisons personnelles et familiales puisque j’ai déménagé au-dessus d’Andenne et j’ai deux jeunes enfants."

Les bons souvenirs sont nombreux. "Des victoires avec notamment un 31 ou 32-0 et le but le plus rapide de l’histoire de Jodoigne après dix-huit secondes. Et puis, il y a eu ce fameux match du titre où l’on a inversé la tendance contre une équipe de Chastre renforcée par des nationales lors de la dernière journée, alors qu’on avait eu l’occasion de plier le championnat plusieurs fois auparavant. Passer de P2 en P1, ce n’était pas rien à cette époque ! On a gagné 2-3 fois la Coupe du BW mais la cerise sur le gâteau fut notre succès en Coupe du Brabant avant de disputer la grande finale contre le vainqueur flamand à Bruxelles. Je pense donc pouvoir dresser un bon bilan du travail accompli car on est parti de rien et on a vite créé une deuxième équipe."

La scission entre le Brabant wallon et flamand, son plus grand regret

S’il doit y avoir un regret, "c’est d’avoir frôlé la montée en nationale plusieurs fois. Mais je déplore surtout la scission entre le Brabant wallon et flamand. On a eu des saisons monotones en faisant monter beaucoup d’équipes et cela a provoqué un nivellement vers le bas car seules 4-5 équipes jouent le haut et on ne peut pas se louper sur les gros matches. Là, j’espère qu’on a réenclenché la marche en avant."

Mais au final, le plus important reste "ce mélange d’expérience sportive mais surtout humaine et notamment les team building. Je resterai le premier supporter des filles et je leur souhaite de continuer comme elles l’ont toujours fait, c’est-à-dire en faisant du mieux possible sur le terrain tout en formant une grande famille. Nous avons d’excellentes installations, une gestion correcte et mis en place un comité pour que ça dure."