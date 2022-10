Désillusion et regrets au bout de 50 minutes pour la P1 de Braine-le-Château

Le revers de dimanche fait mal au BBC (privé de Ronse) qui avait tout en mains ou presque au bout des 40 minutes. "On était en tête à 1’30’’ à jouer avec 6 points d’avance mais on n’a pas su gérer notre avance, se désole le coach Franck Stevens. On encaisse, puis on commet une perte de balle et ensuite on choisit une mauvaise option qui permet aux Ucclois d’arracher la prolongation. À la fin de la première, on a deux lancers mais on en inscrit qu’un seul. Qu’on soit bien clair, ce ne sont pas ces faits de match qui provoquent notre perte. La défaite fait mal car on n’a pas su gérer nos moments forts. On était à +12 au premier quart, on a beaucoup trop encaissé (NDLR: Régis Mbikay a inscrit 34 unités dont 5x3) et on n’a pas su gérer leur pression défensive. Mes rotations étaient bien moins présentes que mardi dernier face à Anciens 15. Je suis déçu."

Un comble pour Franck Stevens car les Ucclois renseignaient huit rotations mais ont surtout tourné à six. L’écroulement physique attendu n’a jamais eu lieu. "Uccle mérite sa victoire. Ils ont été la chercher. On a joué individuelle et on pensait qu’ils seraient cuits mais c’est le contraire qui s’est produit. On s’est peut-être dit inconsciemment qu’on ferait la différence du fait de notre plus grand nombre."

Braine-le-Château n’inscrit donc pas un quatrième succès de rang et doit vite se remobiliser. Un bel adversaire vient rendre visite au BBC samedi. "Il faut se remettre dans le droit chemin. Le Canter Schaerbeek c’est du costaud. On a un brevet d’invincibilité à conserver à la maison", prévient le coach Stevens.

Les points du côté du BLC: Delheusy 0, NESKENS 30, SOMERS 0, Lefever 7, Ghyselings 2, Marcelis 6, WILMUS 8, Higuet 3, DOOMS 25, Rongé 12, Gossieaux 2.