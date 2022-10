D3A ACFF: Les jeunes, l'éclaircie dans la grisaille brainoise

Gabriel Duga, Alpha Sylla ou encore Lenny Smeets. Les jeunes de Braine accumulent du temps de jeu dans un contexte particulier. "Ce n’est pas évident de rentrer dans l’équipe alors que les résultats ne suivent pas, avoue Gaby Dunga. Mais, on sent qu’on a un rôle à jouer et on est quand même bien encadré par les anciens. C’est la récompense d’un beau championnat en P2 que j’avais intégré la saison dernière et ça me fait plaisir d’être en D3." Monté au jeu à Monceau, à Tournai et contre Manage puis titulaire pour la première fois à Mons, le défenseur de dix-huit ans est rentré à la pause à Onhaye. "Mon ressenti est bon et j’ai pris du plaisir malgré la défaite. Je suis donc à la fois satisfait mais surtout déçu pour l’équipe car on a livré une bonne deuxième mi-temps. Les deux premiers buts encaissés sur des glissades sont évitables et je trouve le score final de 3-0 assez sévère car la différence de niveau n’était pas exceptionnelle malgré les positions au classement."