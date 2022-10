Avec une défense solide, organisée et sérieuse et une attaque en réussite, les Blanc et Or se sont rassurés à l’issue du déplacement en terre liégeoise, comme le confirme le capitaine de la RUTB, El Omari. "Elle fait beaucoup de bien cette victoire ! On n’a jamais vraiment douté de nos capacités au fil des semaines, mais les récents résultats nous ont fait du mal au niveau mental. Inscrire trois buts à l’extérieur, sans en prendre, et repartir avec une victoire aussi bien construite, c’est super positif. On a senti que le retour dans l’équipe de garçons comme Amaury Patris et Naïm Aarab ont apporté ce petit quelque chose qui nous manquait."

Ismael El Omari, auteur de deux buts sur penalty ce samedi soir, semble réconcilié avec l’exercice des 11 mètres, malgré son essai manqué du début de saison. "Je n’ai jamais perdu confiance en ma capacité à frapper les penaltys. C’est vrai que celui raté lors du premier match de la saison face à Binche m’a trotté longtemps dans la tête car il a coûté cher. Mais je n’ai jamais cessé de vouloir les tirer. Et pour preuve, sur mes quatre buts inscrits depuis le début du championnat, trois l’ont été sur penalty."

Grand artisan de la victoire face à Waremme, l’ex-meilleur buteur de la série sait qu’il est en retard au niveau de ses stats personnelles que pour assurer sa propre succession. Une situation qui ne semble pas trop le perturber tant le groupe passe avant le reste. "Je préfère ne marquer que dix buts sur la saison et qu’on finisse champion, qu’à nouveau terminer meilleur buteur de la série et rester en D2. Nous avons développé un tel esprit de groupe que seul le collectif compte. Et si je suis à nouveau en confiance, c’est grâce au groupe qui m’a toujours soutenu. Je me sens bien, on se sent bien, on revit."