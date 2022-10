Arbitre: M. Godalier

Cartes jaunes: Kisonde, Langue, Demey, Royen, Frys, Moinil

Buts: Ba. Koninckx sur pen. (1-0, 30'), Joiret (2-0 et 3-0, 43' et 47'), Ba. Koninckx (4-0, 73'), Christophe (5-0, 79'), Zarki c.s.c. (6-0, 94').

WALHAIN: Br. Koninckx, Paccagnini, Tahraoui (74' Van Den Broeck), Misson (54' Ducornait), Demey, Royen (69' Frys), Palange, Moinil, Christophe, Ba. Koninckx, Joiret.

GREZ: Hoareau, Ben Hammou, Duchene, Zarki, Langue (59' Dawant), Carlier (46' Diaz), Bazarouji, Del Piero, Pierson (59' Van Zeebroeck), Kisonde, Srihi.

"Les gens qui n’ont pas vu le match vont penser que c’était facile mais le score n’est pas révélateur car il est extrêmement sévère", avoue le coach walhinois, Mathieu Michielsens, dont la formation a été bousculée une mi-temps par la vivacité des jeunes joueurs de Grez-Doiceau. D’entrée de jeu, Pierson ratait son duel avec le gardien local et après la claquette d’Hoareau sur une tête de Koninckx, Srihi et Duchene passaient encore tout près du 0-1.

À la demi-heure, une poussée sur Bastin Koninckx permettait à celui-ci d’ouvrir le score sur penalty. Les locaux enfonçaient le clou juste avant puis juste après le repos et se libéraient au cours d’une dernière demi-heure à sens unique après deux nouvelles tentatives gréziennes repoussées par Brieuc Koninckx. "Notre gardien nous a laissés dans le match puis on a revu le Walhain habituel après la pause, poursuit Mathieu Michielsens. Mais, on pouvait s’estimer heureux de mener en marquant le penalty puis le deuxième but contre le cours du jeu. Cela dit, on ne boude pas notre plaisir car on garde encore le zéro derrière et ce bilan parfait (21/21) nous donne confiance pour la suite."

En face, "je regrette qu’on ait un peu lâché dans les vingt dernières minutes mais cela fait partie de l’apprentissage, indique Nicolas Gilles, le T1 de Grez. Pour le reste, on a eu la maîtrise du jeu en première période mais comme les semaines précédentes, on ne termine pas nos occasions, sans quoi on aurait eu un tout autre match."