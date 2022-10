P3D: Les joueurs d’Ottignies B se sentent abandonnés et veulent déclarer forfait général

Troisième succès de rang pour les Huppaytois. "Match équilibré entre deux équipes qui se valent mais la pièce est tombée de notre côté, souligne Marc Warnant (T1). Ils ont été présents dans notre rectangle lors du quart d’heure de reprise mais on a bien défendu et on a eu la possibilité de faire 2-0 en contre avec notamment un but annulé sur hors-jeu. Au final, Mélin a raté plus que nous mais notre succès n’est pas volé car on a été présent dans les duels, ce qui était déterminant face à eux." Dans le camp opposé, "On n’a pas fait un mauvais match et on l’aurait peut-être gagné la saison dernière quand tout tournait bien pour nous, estime Benoit Lamine (T1). Chacun a eu sa mi-temps car si la première était pour Huppaye avec deux occasions et un but, la seconde fut pour nous mais on n’a pas réussi à marquer malgré 4-5 occasions."

Wavre-Limal B – Incourt 3-3

Buts: Guttierrez (1-0, 22'), Bielinski (1-1, 28'), N. Pierquin (1-2 et 1-3, 44' et 50'), Guttierrez (2-3, 58'), Dresse (3-3, 99').

Les visiteurs ont été rejoints dans les arrêts de jeu. "On a fait un bon match en menant 1-3 juste après la mi-temps et on était encore bien dans le match à 2-3, explique Vincent Charlet (T1). Ce qui s’est passé ensuite est malhonnête de la part de l’arbitre car si Limal n’était pas revenu, on serait toujours en train de jouer. Il aurait dû siffler bien avant et on devait prendre les trois points."

Wavre-Limal a eu très chaud. "On a peut-être pris l’adversaire un peu de haut car on n’a pas été bon et on a sans doute cru que c’était fait à 1-0, analyse Mohamed Riani (T1). On est quand même revenu et cela aurait été plutôt injuste que l’arbitre siffle la fin plus tôt. Malgré tout, on perd quand même deux points."

Jodoigne B – Orp-Noduwez 1-1

Buts: Corthauts (0-1, 25'), Vincelot sur pen. (1-1, 70').

Les Jodoignois ont mis du temps à marquer. "On a même essayé d’en mettre un deuxième car on n’était pas rassasié avec un point, signale Johan Grommen (T1). Mais ce n’était pas un match terrible dans l’ensemble avec beaucoup de décisions indécises de l’arbitre. Nous marquons d’ailleurs sur un penalty inexistant et eux sur une balle qui avait passé la ligne."

C’est le premier point pris à l’extérieur par Orp. "J’ai enfin retrouvé une équipe combative et bien organisée avec l’aide de deux joueurs de réserve (Delfosse et Bidoul), apprécie Gaëtan Gramme (T1). On mène sur une belle action et un centre en retrait repris par Corthauts. Après, je suis un peu frustré pour les joueurs car on encaisse un penalty généreusement accordé, même si Jodoigne a poussé en seconde période et en a été récompensé."

Ronvau – Ottignies B 10-0

Buts: Ingberg (1-0, 10'), Leroy (2-0, 27'), Schumacker (3-0, 29'), Delikus (4-0, 33'), Jacoby (5-0, 45'), Schumacker (6-0, 48'), Morais (7-0, 59'), Ingberg (8-0, 60'), Schumacker (9-0, 80'), Ingberg (10-0).

Les Chaumontois ont été sans opposition face à des Ottintois qui ne se sont déplacés qu’à dix. "Notre adversaire est arrivé sans équipement et à sept. Trois arrivées plus tard, ils ont quand même joué mais ce match ne ressemblait à rien et c’est dommage car j’aurais voulu mieux préparer le déplacement de mardi à Grez", indique Laurent Godelet (T1).

On parle de forfait général du côté d’Ottignies. "On est arrivé à Chaumont sans coach et sans maillot. On a débuté le match sans échauffement et on l’a terminé à huit après deux blessés. On se sent abandonné par le club et avec les joueurs, on a décidé que c’était le dernier match", avance Hicham El Hiani.