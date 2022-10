P2B: un scénario complètement fou : La Hulpe, Ophain et Waterloo rejoignent Auderghem en tête !

Rebecq et La Hulpe, ce sont deux bonnes surprises de ce début de saison qui se rencontraient ce dimanche. Malheureusement pour les Rebecquois, seul La Hulpe a répondu présent. "Mon équipe n’y était pas, surtout au cours d’une première mi-temps qui fut la plus mauvaise depuis le début du championnat, regrette Francesco Marrella. C’était vraiment en dessous de tout. On a bien tenté d’équilibrer les échanges en seconde période, c’était un peu meilleur, on est revenu à 1-2 mais il y avait plus d’envie chez eux et on subit un coup d’arrêt après trois bonnes prestations."

De son côté, La Hulpe a disputé un bon match en ouvrant rapidement la marque sur penalty puis en la doublant à la reprise. "On a surtout disputé une très bonne première mi-temps, apprécie Stéphane Vandorpe. Avec le penalty et les deux occasions manquées par Pilotte, on mérite le 0-1 à la pause, puis on a bien géré la seconde mi-temps. Nous voilà en tête du classement avec trois autres équipes et tout est à nouveau ouvert."

Waterloo 4 Jodoigne0

Buts: Szulc (1-0, 19'), Pirotte (2-0, 38'), Pirotte (3-0, 67'), Jamotte (4-0, 78').

C’est une victoire importante pour Waterloo. Patrick Cousement (T1) espère que ces trois points permettront à son équipe d’atteindre la première place pour la première tranche. "Ça fait aussi surtout du bien d’avoir tenu le zéro derrière. De notre côté, on a eu quand même beaucoup plus d’occasions. On peut dire qu’on a dominé dès la première minute. On a montré directement de l’engagement. Les joueurs comprennent ce dont j’ai envie et ils réussissent à l’appliquer sur le terrain. Maintenant il faudra se concentrer sur les trois prochains matchs."

Jodoigne a fait aveu d’impuissance. "On était bien en place dès le début. On a bien joué durant 15 minutes mais dès que Waterloo a marqué, on a été inexistant. On n’était plus présent dans les duels, on n’allait pas au contact, on n’était pas au niveau. Il faut dire aussi que Waterloo a vraiment bien joué, rien à dire. Mais ce n’est pas plus mal d’avoir perdu, ça nous fait retomber les pieds sur terre", explique Martin Dehut (T1).

Auderghem 1 Braine B1

Buts: Martinez sur pen. (1-0, 8'), Parrod (1-1, 23').

Jean-Claude Delmoitié (T1) a vu le meilleur et le pire de son équipe lors de la rencontre contre Braine. "On fait une très bonne première mi-temps. On a la maîtrise du ballon et on se crée beaucoup d’occasions. Braine quant à lui marque sur leur seule frappe cadrée de la mi-temps. Mais après la pause, c’est devenu soporifique. Il y avait un manque de rythme, on ne faisait plus nécessairement l’effort. C’était le jour et la nuit. On va donc retenir que la première mi-temps."

C’est un bon pour de pris pour les hommes d’Axel Smeets (T1). "La première mi-temps est compliquée pour nous. On n’a vraiment pas bien géré les côtés, on a été mis à rude épreuve. Mais on a bien rectifié en deuxième mi-temps. On a pu profiter des reconversions offensives. Si on avait marqué, ça aurait été un petit hold-up. Mais je reste satisfait de la prestation des joueurs en seconde période."

Ophain 5 Lasne-Ohain B1

Buts: Barbieux (1-0, 30'), Boets (2-0, 34'), Gillis (3-0, 37'), Huby (4-0, 45'), Dierinckx (4-1, 78'), Thiry (5-1, 87').

Le T1 d’Ophain Romuald Lecocq souligne la grande forme de son équipe devant les buts. "On a été hyper efficace en première mi-temps. On a cinq occasions sur les 45 premières minutes, on en met quatre. À partir de ce moment-là c’est toujours un peu spécial comme situation. Lasne-Ohain a mis une petite pression mais on a su la gérer. En gros, le match s’est joué en une mi-temps."

Un quart d’heure a suffi à Ophain pour secouer les joueurs de Lasne-Ohain. "On ne fait pas un mauvais match. On est tout simplement passé à côté du troisième quart d’heure. À ce moment-là, on se prend une leçon de réalisme et d’efficacité. Ensuite, rentrer dans les vestiaires à la mi-temps à 4-0 à Ophain, c’est compliqué. Mais on réagit bien après la pause. Seulement, on a une part de manque de réussite. On a eu des occasions mais qu’on n’a pas mises", indique Gilles Stephany (T1).

Nivelles 1 ES Braine4

Buts: Teixeira (0-1, 39'), Baryens (0-2, 42'), Legat sur pen. (1-2, 45'), Teixeira (1-3, 60'), Baeyens (1-4, 65').

Michael Ghion avait à cœur de gagner la rencontre après la défaite du week-end dernier contre Auderghem. "La première demi-heure n’était pas bonne du tout. Après 20 minutes, mon gardien fait un double arrêt incroyable. Pour moi, c’est un tournant du match parce que si Nivelles marquait, ça aurait été dur moralement. Mais on a fait cinq bonnes minutes avant la pause qui nous ont permis de prendre l’avantage. Et puis on confirme en seconde pétiode. Mais l’important, c’était de retrouver cette spirale positive."

Saintes 1 Wavre-Limal0

But: Kalle csc. (1-0, 78').

Pour Dorian Nizot (T1), la victoire de son équipe contre Wavre-Limal est un hold-up.

"On n’a vraiment pas été top. On s’en sort vraiment bien avec cette victoire. C’était un jour sans chez nous. Si Wavre-Limal avait gagné, ça n’aurait pas été démérité. Mais ça fait partie du jeu, et gagner des matchs pareils c’est aussi important."

Même constat du côté de Wavre-Limal. Cédric Vanton sait qu’il aurait dû gagner le match. "Cette défaite n’est pas du tout méritée. On a dominé les échanges, on a un penalty non sifflé, on a deux lattes. On a vraiment fait un match terrible, avec de l’engagement. On n’a juste pas eu de chance."