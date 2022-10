Quarts temps: 18-17, 12-15, 12-14, 21-9.

OTTIGNIES (5x3, 11/14 LF, 12 ftes): Gilis, Baillet 2, HABIMANA 7 (1x3), Hauet 2, Pirlot 5 (1x3), Fonteyn, DOCHEZ 6 (2x3), Demonceau 2, KAZADI 14, VERMYLEN 9 (1x3), BARME 16 (1x3).

La cinquième victoire de rang s’est longtemps fait désirer. Après un bon départ (14-7 ; 6’), le Rebond a cafouillé et perdu beaucoup de ballons. Ce qui a nui sensiblement à la qualité de ses transitions. Mené 24-30 (18’) et puis 30-32 (mi-temps), Ottignies pouvait mieux: "Je vois bien un match serré jusqu’au bout avec de nombreux changements de leader. Je crois que ce qui pourrait faire la différence, c’est la profondeur de notre banc", confiait le président Sébastien Dufour au changement de côté.

De fait, Ottignies imposera son intensité. Après 46-48 (32’) et la blessure à la cheville de Gonze, le Rebond se mettra à l’abri via des triples de Dochez et Habimana. "On s’est trop mis au rythme de l’adversaire, confiait Laura Barme au bout des quarante minutes. On a mieux travaillé défensivement en seconde mi-temps. Nos rotations ont amené plus d’aide défensive. C’est ce qu’on avait vu et demandé aux entraînements, de mieux couvrir ses coéquipières. Je suis très contente de cette cinquième victoire. On ne se met pas la pression et on ne se prend pas la tête pour la suite. Notre optique reste d’aborder match après match."

Après avoir traversé quelques moments de doute, Olivier Mulaba pouvait savourer en bord de touche: "Il y avait de la crispation dans nos rangs en première mi-temps. Nos rotations ont fatigué l’adversaire par la suite."

« Cela va devenir un combat chaque week-end »

Un succès qui permet au Rebond de garder la première place. "Tout ce qui est pris n’est plus à prendre. Il faut se dire qu’au plus on va gagner, au plus on sera attendu. Cela va devenir un combat chaque week-end."

Cela tombe bien, le coach brabançon pourra compter sur le retour de l’expérimentée Haesendonck pour la rencontre au sommet de dimanche prochain. Ce sera un déplacement au BCCA Neufchâteau, l’autre équipe invaincue de la série.