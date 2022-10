Arbitre: Looks

Cartes jaunes: Olemans, Congosto, Puttemans, Gregoire, Joannes

Les buts: Choisez (1-0, 70e), Fotso (1-1, 75e), Gilbert (2-1, 82e)

AISCHE: Rousseau, Iglicki, Choisez, Dethier (77e Litonge), Gauchet, Joannes, Gécé (84e Maisin), Lempereur (30e Catinus), Thirot, Gregoire, Michels (56e Gilbert)

JODOIGNE: Bronckart, Sylla, Fotso, Tihon (72e Reuter), Gilles (78e Beaupain), Olemans, Lallemand, Pohl (87e Canaris), Soriano (72e Mokoka-Moleka), Congosto, Puttemans

Les Aischois ont enfin retrouvé le chemin de la victoire au stade Bertrand. Un soulagement au bout des 90 minutes car il était écrit que les Hesbignons feraient souffrir leurs supporters jusqu’au bout. Bien en jambes en ce début de partie, Gauchet filait vers le but mais son tir léchait le poteau droit de Bronckart. Dix minutes plus tard, Dethier s’infiltrait et servait idéalement Michels dont la reprise frappait le poteau et revenait chanceusement dans les mains du gardien. La partie s’équilibrait par la suite et il fallait attendre la 40e pour voir Puttemans inquiéter Rousseau d’un tir puissant.

Dès la reprise, Gauchet bénéficiait d’une balle de 1-0 mais une nouvelle fois Bronckart s’imposait. Aische finissait par trouver l’ouverture grâce à Choisez (1-0) alors que Jodoigne réclamait une faute suite à un duel musclé entre Dethier et Tihon. Ce dernier devait d’ailleurs sortir sur blessure. L’avance d’un but allait être de courte durée puisque Iglicki contrôlait mal un ballon dans le rectangle et offrait l’égalisation à Fotso (1-1). Décontenancés et désorganisés l’espace de quelques minutes, les Aischois évitaient d’ailleurs de peu la correctionnelle quand Reuter ratait de fort peu le 1-2. Gilbert évitait toutefois ce camouflet et redonnait l’avance à ses couleurs (2-1).

Pour Lucien Gauchet, "on a retrouvé un groupe, à 11 (et même 15) derrière le ballon. On devait montrer aux supporters qu’on forme toujours une famille et on l’a fait en maîtrisant le match même si on a raté des occasions et moi en premier, quand je me retrouve seul devant le gardien. Je trouve qu’on a bien réagi après l’égalisation. Ce n’était sans doute pas notre plus beau match mais on l’a emporté, c’est le principal."

La déception était de mise chez les visiteurs: "Je suis déçu car nous n’avons pas montré ce que nous sommes capables de faire aux entraînements, regrette Loïc Bronckart. Je trouve qu’on n’était pas à 100% dans notre match. C’est un peu ce qui est arrivé après le 1-1 où nous n’étions pas assez concentrés. Si on regarde les occasions, c’est clair qu’Aische mérite la victoire mais pour moi, l’arbitre doit siffler la faute en notre faveur sur le premier but."