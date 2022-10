Arbitres : Massimiliano Ledda, assisté d’Yann Jamar et Kamal Minhal.

Cartes jaunes: Delsanne, Dago, Depotbecker, Bagayoko, Chubaka.

Buts: Lufimbu (0-1, 53e), Depotbecker (0-2, 55e), Jamar (1-2, 74e), Contino (1-3, 94e).

VERLAINE : Dengis, Limbourg, Debra, Van Hove, Doyen (27e Gosselain), Ramadani (70e Chubaka), Dago, Tchamdjou, Temou, Jamar, Gilsoul (61e Reciputi).

REBECQ : Vervondel, Kouame, Depotbecker (70e Henri), Cordaro, Lufimbu (90e Mulumba), Demolie, Bova (93e Mpumbulula), Delsanne, Da Silva Camargo, Bagayoko, Bailly (88e Contino)

Après un magnifique début de championnat et une série de six rencontres sans la moindre défaite, cette réception de Rebecq s’est révélée bien plus difficile que ce que l’on pouvait imaginer au vu de la forme des deux équipes.

Car, contrairement à la semaine dernière et cette défaite contre Stockay, les Brabançons ont appliqué un beau jeu et ont surtout fait preuve de réalisme dans les moments importants.

Dès l’entame de la rencontre, on sent que quelque chose de mauvais va se passer du côté du stade des Six Bonniers. Malgré des conditions idéales de jeu, les Hesbignons n’arrivent pas à sortir de leur moitié de terrain, asphyxiés par le pressing de Rebecq. Dans une première mi-temps très fermée, ce sont pourtant les locaux qui vont hériter de la seule vraie belle occasion. Sur un coup franc, Van Hove reprend en demi-volée mais le jeune Vervondel, particulièrement efficace en ce dimanche après-midi, va joliment détourner l’essai du numéro 5 Verlainois.

À la reprise du jeu, le match se libère. Le bloc verlainois, monté de dix bons mètres, permet aux attaquants d’avoir plus de soutien et plusieurs situations dangereuses se produisent autour du grand rectangle adverse. Mais contrairement au début de saison, c’est bien sur un moment fort que Verlaine va se faire punir à deux reprises en l’espace de trois minutes. Grâce à un brillant avantage laissé par l’arbitre de la rencontre, Bova part seul sur son flanc gauche et adresse un centre que le puissant Lufimbu ne va pas louper. Assommées, les troupes de Marc Segatto vont directement encaisser la deuxième rose sur un exploit personnel du virevoltant Depotbecker. D’un exploit solitaire, l’ailier se retrouve sur le côté droit du grand rectangle et n’hésite pas une seule seconde à envoyer un boulet de canon directement dans la lucarne d’un Dengis impuissant.

Le break est fait, mais la partie est encore longue et Verlaine continue d’y croire. Temou est accroché fautivement dans le rectangle par Delsanne, l’arbitre n’hésite pas à siffler un penalty… réussi en deux temps par Jamar qui récupère et pousse au fond une première frappe repoussée par Vervondel. Désormais habitués aux exploits, les Verlainois vont pousser jusqu’au bout pour égaliser et, sur un corner, Van Hove pense créer l’exploit sur une tête à bout portant, repoussée par Vervondel.

Au lieu de ça, sur le contre, le jeune Contino, pur produit du club, va tuer tout suspense et permettre ainsi à Rebecq de stopper la belle série verlainoise et se donner un peu d’air après une semaine compliquée en interne.

Les bulletins de Rebecq

Vervondel (8), Kouame (6), Depotbecker (7.5), Cordaro (6.5), Lufimbu (8), Demolie (6), Bova (6.5), Delsanne (5), Camargo (6), Bagayoka (6), Bailly (6).