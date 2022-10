Quarts temps: 17-25, 24-10, 21-16, 16-19.

BRAINE: DOMBRET 7 (2x3), BONACORSI, Kaminski 9 (1x3), Fontaine 4, Vancabeke 7 (1x3), Tchatchou 12 (2x3), Farricelli 4, SZYLKROT 17, Bellemans 6, DUPONT 3, SCHWARTZ 9 (1x3).

PROFONDEVILLE: DEGEY 20, Gruslin 10, Herquin 1, GAROT 14 (3x3), TILLIEUX 8, DESPEGHEL 6, GUNS 11, Tintillier.

Les Brabançons commettent encore des erreurs de jeunesse et sont victimes de leur enthousiasme comme après 74-56 (35’) lorsqu’ils encaissent un 0-9 en moins de deux minutes (74-65). Ceux qui le voient régulièrement en bord de touche diront qu’il n’a pas besoin de ça pour s’énerver mais Gianni Maren était forcé de pousser une gueulante au temps mort à 74-63: "J’ai demandé de terminer le match, les gars. Qu’est-ce qu’on fait, on prend un 0-7 ! C’est déjà un match de playoffs !" L’avertissement sera retenu par ses joueurs qui réaliseront plusieurs stops pour ne plus être inquiétés.

La défense, avec l’immense rendement de Szylkrot (rebonds et contres), le travail de sape des Dupont et Bellemans, a fait gagner les Castors qui ont été bien alimentés par les ailiers et l’apport du métronome Szylkrot. L’arrière-garde a pourtant fait peur au coach brainois après un départ raté: 13-21 (9’). "J’ai vu le même scénario que la saison dernière quand les Sharks nous ont battus chez nous. On n’a pas appliqué les consignes au premier quart. Degey, le meilleur marqueur de la série, s’est promené et on a aussi perdu cinq possessions. Après, on a fait le boulot. Je n’aime pas mettre un joueur en avant mais Walid Szylkrot a été précieux. Il a eu un déclic depuis mars dernier. Au rebond et au scoring, Walid a été performant. Quand on gagne des secondes et troisièmes chances, ça met une grosse pression sur l’adversaire. Maintenant, ce succès c’est le travail de onze joueurs. Je suis content même si notre dernier quart me laisse des regrets. J’aurais voulu faire monter le jeune Fransolet mais comme on se croit arrivé à +18, je n’ai pas pu. Je le rappellerai cette semaine aux gars."

Moins en vue offensivement sur ce match-ci, Bruno Bonacorsi s’est mis au service de l’équipe. Un team brainois qui n’a qu’un objectif: "On ne va pas se mentir. Bien sûr qu’on vise les play-off. Vous me dites que l’équipe, de l’extérieur, est très équilibrée. Je peux vous dire que de l’intérieur aussi. On a un peu galvaudé en début de match mais on s’est bien repris aux deuxième et troisième quarts, observe l’ailier brainois. On est plus expérimenté et plus homogène que la saison passée. La différence, c’est qu’il y a onze joueurs qui sont potentiellement titulaires. Il y a plus de rotations, donc il y a plus d’intensité. On a manqué de grinta en fin de match. On fait toujours des petites conneries qui entraînent l’énervement du coach. Je pense qu’il a eu raison de nous rebooster."