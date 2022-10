Quarts temps: 12-29, 14-19, 20-11, 13-20.

NIVELLES: Cockmartin 7, Renard 10, Bataille 15 (5x3), Navez 13, Di Francesco 0, Goffin 13, Loubiéres 0, Mulumba 3, Renversez 10, Bizet 8.

Navez et Goffin donnent directement le tempo offensif avant que les artilleurs nivellois ne se mettent en action. De fait, Renversez (1x3) et Bataille (3x3) trouvent directement la bonne mire et le marquoir commence doucement à s’affoler car c’est déjà 12-29 après dix minutes.

Les Anversois ne trouvent pas vraiment de solutions dans le second quart. Nivelles reste largement aux commandes d’un match jusque-là visiblement à sens unique (26-48 à la pause). "Nous marquons 48 points et on n’encaisse que 26 points. C’était une première période de rêve, relève Phivos Livaditis, le coach nivellois. Tout était parfait au niveau de l’exécution de notre plan de jeu. Mes joueurs étaient très collectifs. C’était magnifique."

Mais au retour des vestiaires, avec la blessure aux abdominaux de Carlo Di Francesco, le mentor nivellois pouvait commencer à déchanter. Son équipe n’affichait plus le même visage qu’en première période. "Il y a eu un peu de relâchement au début du troisième quart temps, surtout au niveau des pertes de balle. Si nous n’en avions eu que 9 sur toute la première période, rien que dans ce troisième quart, nous en avons eu 10 ! Et évidemment, nous avons chaque fois été punis par notre adversaire."

Les contre-attaques ont fusé et l’écart favorable aux Nivellois a logiquement fondu (46-59). Heureusement, Nivelles se reprenait bien dans la dernière ligne droite grâce, notamment, à Cyril Bataille qui ponctuait ce match d’un double tir primé, synonyme de troisième succès consécutif pour les Nivellois. "On s’est fait une petite frayeur dans le troisième quart, mais nous avons été suffisamment concentrés pour laisser passer l’orage et remettre la main sur le match, analyse après coup Phivos Livaditis, satisfait par le trois sur trois de son équipe . Nous sommes totalement dans nos objectifs et nous allons tâcher de poursuivre sur notre lancée pour aller prendre les deux prochains matches qui nous attendent et atteindre notre objectif à moyen terme de faire un cinq sur cinq."

Reste à voir si les Limbourgeois de Stevoort, actuellement seconds du classement, seront du même avis que le coach nivellois, dimanche prochain à 17 h, à l’occasion de leur venue à la Dodaine.