Arbitre : M. Boukhlis.

Cartes jaunes: Pletinckx, Balinas, Lambert, Brassart, Sidya, Oulhaye, Daoudi, Tazani.

Buts: Singha Marty (0-1, 24'), Mondelice (0-2, 52')

PERWEZ: Pletinckx, Balinas, Gajanovic, Salles, Chalal (56' Siroux), Lambert, Verdeyen (15' Vanderhaegen), Van Malderghem (45' Sidya), Brassart, Benazzi, Salvi.

SPORTING BRUXELLES: Yavuz, Zbakh, Bettache El Guaoussi, Tazani, Karoun (76' Barzoukaev), Singha Marty (30' Mondelice), El Bahodi, Daoudi, Hmimsa, Benlouafi (78' Damar), Oulhaye.

"On a simplement été battu par plus fort que nous, il n’y a rien de plus à dire !"

Tels étaient les mots de Christophe Mortier à l’issue de la rencontre, qui d’une analyse assez claire et limpide a reconnu qu’il n’y avait pas eu photo ce samedi soir entre Perwez et le Sporting. Et on ne pourra pas le contredire, car si en première mi-temps les Pérweziens ont été plus que brouillons, ne parvenant pas à se trouver et à produire un fond de jeu leur permettant de se montrer dangereux, ce fut tout le contraire pour les Bruxellois, qui profitaient à merveille de chaque possibilité de reconversion pour faire mal à leur adversaire.

Une situation qui s’illustrera parfaitement sur les deux buts inscrits, suite à des pertes de balles en phase offensive du côté de Perwez et lors desquelles les Bruxellois combineront très vite, jusqu’à réussir à isoler leur attaquant face à un Pletinckx impuissant.

Une première défaite de la saison pour Perwez qui, après coup, sera probablement perçue comme un mal pour un bien à en croire le coach Christophe Mortier. "Certains de mes joueurs n’étaient clairement pas à leur niveau, et face à une équipe comme le Sporting cela ne pardonne pas. Je tiens d’abord à féliciter le Sporting pour cette victoire incontestable et incontestée. De notre côté, cela démontre qu’il nous reste beaucoup de travail, on retombe un peu les pieds sur terre. Il fallait bien qu’on soit battu un jour, cependant il n’y a rien de mal fait. On va remobiliser tout le monde la semaine prochaine et continuer à avancer sereinement comme on le fait depuis le début."