TDW1: un dernier match amical avant la reprise du championnat pour les Castors Braine

Les choses sérieuses commencent la semaine prochaine pour les Castors. À domicile, Braine dispute en effet mercredi (20 h) les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique face au Sparta Laarne. Les Brabançonnes enchaîneront le samedi 15 octobre (20 h 30) avec un déplacement à Lummen dans le cadre de la première journée de championnat de la Top Division Women 1. Le promu de Basketball Brunehaut (où officie l’ancien Brainois Jeremy Dekoninck est Team Manager) rendra visite à Braine le mercredi 19 octobre (20 h 30). La Serbe Bogicevic et la Française Fébrissy sont out pour ce week-end et pour mercredi également.