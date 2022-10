Quart-temps: 17-25, 24-10, 21-16, 16-19. CASTORS: DOMBRET 7 (2x3), BONACORSI, Kaminski 9 (1x3), Fontaine 4, Vancabeke 7 (1x3), Tchatchou 12 (2x3), Farricelli 4, SZYLKROT 17, Bellemans 6, DUPONT 3, SCHWARTZ 9 (1x3). PROFONDEVILLE: DEGEY 20, Gruslin 10, Herquin 1, GAROT 14 (3x3), TILLIEUX 8, DESPEGHEL 6, GUNS 11, Tintillier.

Brabançons et Namurois étaient invaincus au coup d’envoi, ce qui faisait de la rencontre un des matches au sommet du week-end. Après un départ en trombe et 10 points de Degey au premier quart (17-25), les Namurois ont subi la pression défensive des Brabançons qui les ont dominés également au rebond arrachant via Szylkrot de nombreuses secondes chances. Une fois la mire réglée des Tchatchou, Vancabeke et Dombret, il n’y en eut plus que pour l’équipe locale (41-35 ; 20e). Consistants collectivement avec une belle fluidité et des transitions rondement menées, les Brainois s’envoleront à 74-56 (35e) avant que Garot (3x3) ne soit à la base d’un 0-9 (74-65 ; 37e). Rappelés à l’ordre par leur coach, les Castors géreront les dernières minutes pour l’emporter logiquement à l’issue d’une joute musclée, sportive et bien arbitrée. Un match qui comptait pour la cinquième journée mais qui avait déjà un avant-goût de… play-off: 78-70.