R1 dames: Leader du classement, le Rebond veut confirmer son bon début de saison

"Notre entame de saison est parfaite pour le moment, confirme le coach Olivier Mulaba. Mais nous continuons de prendre match après match sans regarder en arrière. On a manqué de constance lors de notre dernière sortie en passant totalement à côté de notre sujet sur tout un quart-temps. Heureusement nous réagissons correctement pour remporter le match, mais ici l’objectif sera la recherche de la régularité sur les quarante minutes de la rencontre. D’autant plus que le Mosa Angleur est une équipe pourvue de qualités et d’expérience. Il faudra donc prendre ce match avec un haut degré de concentration dès les premières minutes de la partie, en essayant de faire valoir notre agressivité et notre énergie offensive sur chaque action. C’est une belle affiche qui s’annonce ce dimanche, et j’espère que l’on pourra continuer avec la même énergie et le même engouement. Nous devrons composer sans Audrey Hassendonck toujours ennuyée par une blessure, et nous avons deux jeunes qui sont encore incertaines, et dont nous évaluerons la participation au match le jour même."