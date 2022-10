D3ACFF: duel inédit pour les vieux potes de Petit-Waret à Aische-Jodoigne

À 16 ans en première

Au foot aussi les souvenirs sont nombreux pour les deux Andennais. Lancés à 16 ans en équipe première à Petit-Waret par Alain, le papa de Nico, les deux potes ont raflé le titre de champion, en P2. "Je venais des juniors UEFA de Bas-Oha ", rappelle Nico, éducateur spécialisé à Sclayn. "Moi, j’ai fait toutes mes classes à Petit-Waret, sur le vieux terrain de la Place", précise Jérôme, prof d’éducation physique à Andenne.

Ensemble, sous la houlette de Rudy Anciaux, ils monteront en Promotion avec les Biwacks, tout en jouant une finale de coupe de Province. Ensuite leur parcours footbalistique prendra une orientation différente. Alors que le buteur Nico continue à empiler les goals, Jérôme s’oriente déjà plus vers le coaching. "J’ai encore joué, notamment plusieurs années à Hemptinne avant la fusion, explique l’ex-joueur de couloir. Mais à 30 ans, je débutais déjà comme entraîneur de l’équipe première, à Floreffe. J’ai rapidement entamé les cours pour ne plus arrêter. " Et ça ne s’invente pas, le dernier club de Nico, comme joueur, c’était à Naninne, en P1, avec un certain Jérôme au coaching. "Hélas, cela s’est terminé pour lui sur une grave blessure, une fracture du tibia lors de notre premier match de championnat à Grand-Leez ", glisse son ancien coach.

« Meilleur joueur »

Propulsé à la tête des Aischois suite au départ de Manu Rousselle, Nico n’a pas peur de le dire: "Sans me vanter, comme joueur, j’étais meilleur que Jérôme. Par contre, sur le banc, c’est lui le plus fort. Il a le diplôme, le vécu, l’expérience du haut niveau. Il a même donné les cours d’entraîneur. Il n’avait pas été recruté dans le staff du Standard par hasard."

Une expérience en bords de Meuse que ce diplômé UEFA A a adoré. Nico lui demande d’ailleurs s’il préfère ce monde pro ou le foot amateur ? "Clairement, il y a à boire et à manger dans les deux, répond Jérôme. J’ai adoré mon passage au Standard, entouré de personnes ultra-compétentes, dans des infrastructures au top. Mais cela demande une charge de travail tellement conséquente qu’il ne faut vivre que de ça. Avec mon boulot et ma vie de famille, la D3 est le meilleur compromis." Une D3 que Jérôme découvre, un peu par hasard aussi. "J’étais libre après le Standard et mi-juillet, à peine rentré de vacances, je recevais un coup de fil de Jodoigne suite au départ surprise de Christophe Kinet. Le dimanche, je rencontrais le président et lundi, j’étais à l’entraînement. "

« Plus de risques »

Si Jodoigne ne s’était pas manifesté, il serait peut-être aujourd’hui à la tête de… Aische, avec Nico comme T2. Une opportunité qui se présentera sans doute un jour. "Ah ça, pourquoi pas, avec grand plaisir", lance Nico Pirard.

Les deux amis se connaissent par cœur. Mais les deux coaches, à quoi s’attendent-ils ce samedi ? "Je connais peu Nico comme coach, lâche le T1 jodoignois. Comme joueur offensif, il doit être sobre dans ses consignes et laisser ses joueurs s’exprimer. Son groupe est bourré de qualité. J’ai passé la semaine la plus calme au niveau du scouting, j’ai vu jouer Aische tellement de fois. Mais Nico va me réserver une surprise quand même, j’en suis persuadé." Ce dernier réplique: "Ce n’est jamais que mon deuxième match comme coach en D3. Jérôme a de la personnalité et sait prendre du recul. À la limite, comme il est plus réfléchi que moi, la prise de risque est peut-être moins grande chez lui. Je peux me permettre cette insouciance. On verra, mais ce qui est certain, c’est qu’on aime tous les deux le jeu ouvert, avec des occasions. On a une philosophie de jeu assez identique, on ne coache pas pour mettre le bus devant le goal. Et je ne vais pas lui donner ma sélection, ce serait trop facile pour lui."

Au jeu des pronostics, Nico mise sur un 3-1, avant d’ajouter: "Mais pour passer une super soirée avec Jérôme, un 2-2, ce serait déjà pas mal." Un partage pour lequel son pote signerait à deux mains: "Connaissant les qualités adverses et le contexte, si on va chercher un point, ce serait déjà synonyme d’un gros match. Mais bon, je reste un gagneur, allons pour un 1-2."

Des nouvelles de l’effectif à Jodoigne

Trois suspendus

Mbolo qui a pris une double jaune le week-end dernier, Vanheukelom qui a reçu sa troisième jaune et Cassange qui a été en appel de son exclusion à Onhaye et dont la sanction est passée de 3 à 1 match sont suspendus.

Dans l’autre sens, Canaris, Moleka, Fotso et Sylla intègrent une sélection élargie à dix-sept noms.

Le noyau:Bronckart, Argentino, Akhal, Pohl, Congosto, Beaupain, Azzouzi, Olemans, Lallemand, Puttemans, Van Roosebeke, Gilles, Berisha, Canaris, Moleka, Fotso et Sylla.