D2 ACFF: Rebecq et Tubize doivent rebondir

Du côté des Tubiziens, c’est davantage les prestations et le besoin de recréer certains automatismes, surtout dans le secteur défensif, qui expliquent ce début manqué. Si on ajoute à tout cela le nombre de blessures et d’absences avec lesquelles Mohamed Bouhmidi doit composer chaque week-end, on obtient une équipe qu’il doit "bricoler" en termes d’effectif et lancer des jeunes dans le grand bain, dans une période compliquée et qui n’est pas forcément propice à l’éclosion de jeunes pousses. La RUTB mange, semaine après semaine, son pain noir mais n’indique à ce jour aucun signe d’un mal-être profond. La réussite n’est simplement pas de leur côté. Si les Blanc et Or parviennent à prendre leur mal en patience, tout en allant arracher quelques points à gauche et à droite, nul doute que ce groupe émergera, et inversera la tendance.

À Rebecq, la situation paraît quelque peu plus compliquée. Si les prestations sont quasi à chaque fois exemptes de tout reproche, c’est davantage dans l’attitude et l’implication que le bât blesse. En effet, l’épisode Debole du début de semaine, qui on le rappelle a décidé de quitter le club, a obligé le président Demolie ainsi que son staff, à remettre les points sur les i. Et si d’un point de vue sportif, tout paraît limpide, la mentalité est quant à elle peut-être à revoir. "Cette semaine a été mise à profit que pour discuter avec l’ensemble du groupe, confiait le président Demolie, avant d’enchaîner. Cela faisait des années que nous n’avions plus enchaîné un 0/9 à domicile. L’heure était donc à la mise au point. J’en avais déjà fait une en fin de préparation à l’issue de notre dernière rencontre amicale face à Braine et juste après notre élimination en Coupe de Belgique face à Meux. Nous avons un groupe rempli de qualités individuelles mais dans lequel pour le moment la mayonnaise ne prend pas. Or, à Rebecq, la force du groupe et l’esprit d’équipe ont toujours été prédominants. Je pense qu’on doit réinsuffler une dynamique dans laquelle l’ADN Rebecq est omniprésent et en faire la seule valeur pour laquelle les garçons doivent mouiller leur maillot. Et cet esprit passe par plein de petites choses et à tous les étages du club. On doit se rappeler qui nous sommes, d’où l’on vient et où on veut aller."

Verlaine – Rebecq, dimanche à 15 h

Semaine compliquée pour les Rebecquois, qui après leur revers face à Stockay samedi dernier, ont enregistré le départ prématuré de Debole, avant de vivre une mise au point de la part de la direction du club (cfr article joint).

Le déplacement à Verlaine, qui demeure à une belle troisième place au classement, doit servir de déclic pour relancer la machine selon Luigi Nasca, T1 rebecquois. "Il n’y a jamais de hasard. Nous sommes là où nous méritons d’être, il faut être capable de se dire ce genre de chose. Une saison est longue et nous avons encore le temps de redresser la barre. Nous avons été dans le dur suite à la défaite du week-end dernier. Le bilan à domicile de trois défaites est vraiment compliqué et on doit redorer le blason du club. On ira à Verlaine avec nos armes et l’intention de gagner. C’est un déplacement qui nous a souvent bien réussis et je crois à notre bonne étoile. De plus, on a retrouvé cette semaine à l’entraînement un groupe impliqué et motivé, et quand les garçons affichent ce visage, je suis convaincu qu’on peut faire de grandes choses et cela commencera par ramener quelque chose de Verlaine."

Vandermeulen et Piret sont toujours suspendus pour ce samedi, alors que plusieurs joueurs comme Delsanne, Depotbecker et Contino sont incertains.

Le noyau: Vervondel, Depotbecker (?), Cordaro, Contino (?), Demolie, Bova, Camargo, Bailly, Kouamé, Lufimbu, Henri (?), Delsanne (?), Bagayoko

Waremme – Tubize, samedi à 20 h

C’est un déplacement compliqué qui attend la RU Tubize-Braine ce samedi soir (20 h) du côté de Waremme.

Si les clichés parlent souvent de match piège lorsqu’on se déplace chez la lanterne rouge, dans ce cas-ci c’est pour bien d’autres raisons que la RUTB devra sortir le grand jeu pour espérer l’emporter, comme l’explique le T1 Mohamed Bouhmidi. "Dans notre situation, seuls les points comptent. On ne doit se focaliser sur rien d’autre. Maintenant, on sait qu’un déplacement à Waremme n’est jamais simple. Le terrain est très compliqué à jouer, et si on regarde bien leurs derniers résultats, on remarque que les trois points engrangés sont issus de trois partages à domicile, où ils sont encore invaincus. De plus, c’est une équipe solide avec beaucoup d’expérience, qui a souvent perdu ses rencontres dans les derniers instants et sur des faits de jeu. Une fois encore, on devra monter sur le terrain avec le couteau entre les dents et se donner à 150%."

Michel, Javorina, Denayer et Migliore sont écartés, étant blessés, alors que Patris et Aarab seront quant à eux de retour de suspension.

Le noyau: De Bie, Garlito, Pierret, Van Onsem, Van Gestel, Afallah, El Omari, Giusto, Delhaye, Butera, Tepe, Taroli, Lkoutbi, Aarab, Patris.