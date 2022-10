Régionale A: les dames de Braine-l'Alleud visent la montée en Nationale 2

Virginie Vanderlinden de retour

Par rapport à la saison dernière, l’équipe brainoise ne pourra plus compter sur les services de Lisa Dupont, aux études à Namur. "Elle va jouer quelques matchs en première provinciale. Il ne lui est plus possible de s’entraîner, indique encore Christophe Dupont, le papa coach. L e club a transféré Erin Gillet (B6). Nous retrouvons Virginie Vanderlinden, ancienne B4, aujourd’hui classée D0. Elle a arrêté pendant quinze ans. Elle s’entraîne depuis la saison dernière. Elle a beaucoup d’expérience."

Ces deux joueuses évolueront aux côtés des deux jeunes du club, Celia Dupont (C2) et Alicia Naessens (C4), qui ont toutes les deux 15 ans.

Victoire contre Mons, un adversaire direct

Les Brainoises espèrent monter en Nationale 2 à l’issue de la saison. "Pour ce faire, nous devrons terminer dans le duo de tête."

Elles ont gagné leurs deux premières rencontres. "N ous avons joué contre Aye et Neufvilles Senne. Nous avons gagné 8-2 les deux matchs, sans Erin Gillet." À noter que Celia Dupont a gagné ses six rencontres lors de ces deux interclubs.

À l’issue des deux premières journées, trois équipes comptaient toujours le maximum des points: Mons, Minerois et Braine-l’Alleud. Les Brainoises recevaient Mons samedi dernier. Erin Gillet était présente pour la première fois. "Elle va maintenant jouer régulièrement", précise Christophe Dupont.

Les Brainoises ont gagné la rencontre sur un nouveau 8-2 avec les victoires d’Erin Gillet (3), Celia Dupont (2) et Virginie Vanderlinden (2), plus le double. "C’est une victoire très importante mais nous ne sommes toutefois qu’en début de saison. Beaucoup de choses peuvent se passer."