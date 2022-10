Régionale 2 messieurs: Nivelles en mode guerrier contre Saint-Hubert

Ce samedi soir à 19h30, Nivelles accueille le RBC Saint Hubert. Le coach Nivellois Thodoris Alexandridis, toujours privé de Dylan Lekeux jusqu’au moins janvier, pourra compter sur le reste de son effectif pour la venue des Ardennais. Une rencontre que le coach grec des Nivellois place du côté des matches à absolument gagner. « La semaine dernière contre Profondeville nous avons livré une bonne mi-temps mais ce ne fut pas suffisant, regrette-t-il. Cette fois, nous devons être concentrés et agressifs pendant les 40 minutes de ce match. Mes consignes sont claires. Nous devons nous imposer et pour cela nous devons gagner beaucoup de ballons en défense et être efficaces offensivement. J’avoue que je ne sais pas grand-chose à propos de notre adversaire. C’est pareil pour les autres équipes de la série. Cela ne me facilite pas vraiment la tâche mais ce n’est pas le plus important à mes yeux. Je préfère être focus sur mon équipe et sur notre jeu. »